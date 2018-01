Cs insiste en un cese mientras el resto de los grupos de la oposición en la moción de censura y se dan un mes de plazo

22/01/2018 - 15:28

PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos coinciden en que sería una "irresponsabilidad" no impulsar una moción de censura

PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos coinciden en que sería una "irresponsabilidad" no impulsar una moción de censura

MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos insistía esta mañana en el cese del concejal de Fomento, Roque Ortiz, confiando en que "el PP esté a la altura de las circunstancias", mientras el resto de la oposición ha iniciado las conversaciones para negociar una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia contra el actual Gobierno, incluso Ahora Murcia hablaba del plazo de un mes para "tener un gobierno de cambio".

De momento, Cs aún no podido sentarse a hablar con el resto de los grupos de la oposición, debido, según ha explicado su portavoz, Mario Gómez, a la celebración este lunes de la Comisión Pleno Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales, --que la oposición ha abandonado al completo al estar presidida por Roque Ortiz--, la Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura; y la Junta de Portavoces, a la que solo ha asistido la formación naranja.

En este sentido, ha señalado que "estamos abiertos a todas las posibilidades, estudiaremos todo lo que se ponga encima de la mesa, con solvencia, prudencia, sin prisa y entendiendo que sea lo mejor para los murcianos".

Ha añadido que no van a permitir que "se mantengan estas prácticas que, aparentemente, dice Roque que se están haciendo, y que se siga amenazando a trabajadores o empresas a través de un gobierno para conseguir unos fines que entendemos que son ilícitos".

Asimismo, ha asegurado que el PP no ha intentado convencerles para que no apoyen la moción de censura, "entiendo que son conscientes de la magnitud de la situación; ellos defienden su postura y justifican la verbalización de Roque" pero "en ningún momento han intentado hacernos cambiar de opinión; imposible".

En la reunión de la Junta de Portavoces, en la que estaba previsto hablar sobre los Presupuestos de 2018, Gómez ha lamentado que "sigamos igual, sin borrador e información en papel más allá de la que realiza el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva", recordando que "para poder trabajar y negociar en los Presupuestos es necesario que Roque Ortiz cese de sus competencias".

Sobre el desplante del resto de grupos, que no han asistido a la Junta de Gobierno, Mario Gómez ha manifestado que "hay que ser responsable y asumir las responsabilidades que uno tiene como concejal".

Tras la misma se ha reunido un momento con el alcalde José Ballesta, a quien le ha insistido en "que asuma su responsabilidad como alcalde y cese a Ortiz", ante lo que el primer edil, según éste, le ha comunicado "que están valorando todas las posibilidades, estudiando, hablando mucho y que van a ver qué hacen con mi petición".

EL RESTO DE GRUPOS DE LA OPOSICIÓN TRABAJA EN LA MOCIÓN

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Hernández anunciaba esta mañana el inicio de las conversaciones con el resto de grupos de la oposición a fin de negociar la moción de censura contra el Gobierno 'popular' tras las declaraciones de la semana pasada del concejal de Fomento.

Según la socialista, éstas trasladan "la forma de trabajar del PP en los últimos 23 años" y "Ballesta se ha convertido en cómplice" al no cesar a Roque Ortiz. "Es imprescindible abrir cajones y transformar el Ayuntamiento en una institución transparente", ha acentuado Hernández, quien ha afirmado que hay entendimiento con Cambiemos y Ahora Murcia y ha lanzado un llamamiento a Cs, pues "se ha demostrado que la manera de actuar del PP no es la adecuada".

La concejal Alicia Morales ha asegurado que "desde Ahora Murcia seremos parte de la moción de censura porque entendemos que por fin el resto de fuerzas de la oposición han comprendido que deben estar con nosotros en lo que llevamos diciendo desde el minuto uno, que hay que acabar con el gobierno de la mafia del PP".

"Esperamos que tanto PSOE como Ciudadanos no hagan teatro y nos sentemos a trabajar en serio y con responsabilidad", ha indicado Morales, que espera que en el plazo de un mes "tengamos un gobierno de cambio que limpie este ayuntamiento".

La portavoz de Ahora Murcia ha incidido en que "por nuestra parte, estamos totalmente preparados para sacar al PP del gobierno. Tenemos proyecto, tenemos una alternativa real, factible y beneficiosa para esta ciudad".

En este sentido y tras la reunión mantenida en la Glorieta con el secretario regional de Podemos, Óscar Urralburu, ha señalado que si antes de marzo el PP, "el Gobierno de la corrupción, sigue al frente del Consistorio, significará que tanto PSOE como Ciudadanos no han estado a la altura de esta ciudad".

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha respaldado la posición de Ahora Murcia. "Es evidente que el Gobierno de la mafia del PP llega también al Ayuntamiento y que no basta con cortar algunas cabezas y señalar algunas ovejas negras; el objetivo principal es echar al PP de las instituciones".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, ha señalado que no impulsar una moción de censura en el Ayuntamiento supondría una "gravísima irresponsabilidad" por parte de las formaciones de la oposición, "dada la necesidad de poner en marcha un cambio radical en las prácticas de trabajo del equipo de Gobierno municipal" que acabe con las "políticas antidemocráticas, opacas y clientelares del PP".

Tornel ha recordado que Cambiemos Murcia se ha mostrado a favor de presentar la moción las cuatro veces que los grupos se han sentado para debatir sobre este asunto. "No queremos la cabeza de nadie a cambio de que todo siga igual, sino un verdadero cambio en el municipio, y eso solo se consigue trasladando al PP a la oposición".

El edil ha insistido en que "hay posibilidad de hacerlo porque existe un proyecto común" asentado en "decenas y decenas de mociones aprobadas" y en una "capacidad real para gestionar de forma transparente, sensata, garantista y eficiente" el Ayuntamiento de la capital, "tal y como ha quedado demostrado en las juntas municipales que gobernamos conjuntamente".

En referencia a la ausencia de su grupo en la Junta de Portavoces de hoy, ha explicado que la decisión de no asistir se debe a que el principal asunto que se va a debatir allí son los presupuestos municipales de 2018, y la "gravedad" no reside en "cuadrar números o decidir partidas", sino en cambiar los procedimientos de gestión del Consistorio.

GOBIERNO HABLA DE "TEATRILLO POLÍTICO"

Finamente, la portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, ha destacado que "las instituciones y el buen funcionamiento de las mismas está por encima de cualquier interés político", opinando que esto "es casi un teatrillo político".

"No se si el hecho de que la Junta de Portavoces no sea remunerada ha hecho que no acudan ciertos miembros de la oposición, a excepción de Cs, cuando sí han ido a la Comisión de Pleno, que tras constituirse, han abandonado y esa sí está remunerada por asistencia". Es "un tanto curioso y lamentable", ha indicado, "porque iban temas importantes a la Junta como el borrador de Presupuestos de 2018 o la Ordenanza de Ayuda a Domicilio".

Asegura que no temen que se pueda producir una especie de bloqueo de la institución, "estamos actuando con total normalidad, sabemos que la oposición tiene el derecho a presentar una moción de censura cuando considere", pero, ha incidido, "por encima de todo están las instituciones y solucionar los problemas de los murcianos; una situación de bloqueo solo perjudica a los ciudadanos de Murcia y no estamos dispuestos".