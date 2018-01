Cataluña. el psoe no ve posible una moción de censura con el apoyo de los independentistas

El PSOE tiene claro que no presentaría una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respaldada por las fuerzas independentistas (ERC y PDeCat) que están en el Congreso.

"No es posible presentar una moción de censura con esos apoyos", dijo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa que ofreció al término de la Permanente de la Ejecutiva del PSOE, después que se le preguntara si darían un paso adelante y encabezarían una moción si los independientes no ponían como condición imprescindible para apoyarla el referéndum.

En su intervención, Ábalos subrayó que esos grupos "tuvieron una gran oportunidad" para abrir un proceso de participación y protagonismo como fue la investidura "fracasada" de Pedro Sánchez en marzo de 2016 y "prefirieron optar por otras posibilidades" que sólo venían a "reafirmar el Gobierno de la derecha porque no conducía a ninguna otra posibilidad, y prefirieron cerrar caminos antes que abrir nuevos aunque fueran inexplorados".

El dirigente socialista expreso que con la actual situación parece que tratan "de burlar algunas consecuencias de sus actos unilaterales" y, por tanto, de buscar "otros atajos para un proyecto del que no les escuchamos desistir, que es el independentismo". "Estos no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura", zanjó el 'número tres' del PSOE.

MOCIÓN ANTES DEL 1-O

Acto seguido desveló: "Le puedo adelantar, esta posición ya la conocemos, la conocimos en verano, ya nos la hicieron llegar. En verano estábamos en esas circunstancias, es más, nos apremiaron a que fuera antes del 1-O y no encontraron más que nuestro rechazo, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada, y desde luego nunca a costa de la unidad territorial, jamás".

Así, según indicó, en el PSOE no han jugado "jamás" a un interés "tan corto de poder simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas y que no comparten nuestras visión de España, ni siquiera nuestro modelo de Estado".

Después de las palabras de Ábalos, fuentes de la Dirección aclararon que la oferta de los independentistas pasaba por referéndum pactado no por renuncia alguna de la consulta.

Además, Ábalos apuntó que la posición del PSOE es "conseguir gobernar con los votos de la izquierda de este país, de una mayoría de progreso".

Por otra parte, preguntado por si el PSOE renuncia la presentación de una moción de censura en todo lo que resta de legislatura, Ábalos señaló que "ni confirmo ni descarto" porque es un instrumento contemplado en la Constitución como mecanismo de control al Gobierno.

