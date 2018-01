El Ayuntamiento de Barcelona se querellará contra los responsables de abusos a homosexuales en el tardofranquismo

22/01/2018 - 15:38

Asens ve que son víctimas del franquismo pero que el actual régimen lo encubre de forma cómplice

El Ayuntamiento de Barcelona prevé querellarse contra los responsables de abusos a homosexuales en la ciudad en los últimos años de la dictadura franquista, ha anunciado el teniente de alcalde Jaume Asens en el segundo encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, que aúna a una decena de municipios.

Los detalles todavía se están concretando y se anunciarán próximamente, ha señalado este lunes Asens preguntado en rueda de prensa en la ya cerrada prisión de La Model, junto a representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) y de otros municipios de la red, que pasa su presidencia de Pamplona a Barcelona por un año.

Ha criticado que el líder municipal del PP, Alberto Fernández, pidiera este domingo a la alcaldesa, Ada Colau, superar el "revanchismo guerracivilista" y no reabrir heridas, una postura que a Asens le parece una inmoralidad en un cargo público, porque las víctimas siguen siendo actuales hasta que no se les haga justicia, según él.

"Tanto él como los herederos políticos del franquismo parece que querrían que las víctimas fueras mudas, invisibles, y que no hablaran", ha aseverado, y ha sostenido que defienden la reconciliación pero no el olvido, y que no hay medias tintas con los Derechos Humanos, ya que se está con los victimarios o con las víctimas.

Ha dicho que los torturados, asesinados y desaparecidos son víctimas del régimen franquista, pero que el actual régimen los ha encubierto de forma cómplice, traspasando responsabilidad del pasado al presente: "Queremos romper esa línea de continuidad entre el régimen franquista y el surgido en 1978", ha avisado.

Asens ha subrayado que, a diferencia de Europa, el fascismo en España no fue derrotado militarmente, algo que llevó a que el poder político y el judicial se construyeran sobre ese cimiento, lo que para él explica que magistrados tengan "polvo franquista bajo sus togas".

Ha advertido de que el hecho de que haya pasado mucho tiempo desde los crímenes del franquismo no es una excusa para eludir responsabilidades, sino que señalan una "demora vergonzosa" que legitima iniciativas como las promovidas por los municipios de la red, que deben actuar porque no lo hace el Gobierno central, ha asegurado.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

El Gobierno central debería perseguir estos crímenes, y los ayuntamientos son una administración de suplencia ante su inacción, según él: "Cuando el Estado no lo hace, entendemos que ante esta política de brazos cruzados no podemos estar mirando hacia otro lado".

Ha destacado que es un orgullo que Barcelona releve a Pamplona en la presidencia de la red, que se ha marcado como retos de futuro sumar a más ciudades y unirla con la red de ciudades bombardeadas --que promovieron Barcelona y Durango (Vizcaya)-- para compartir recursos y conocimientos.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha señalado que impulsaron esta red con entidades memorialistas concibiendo los ayuntamientos como agentes del cambio más ágiles que los Estados, y ha destacado su satisfacción por que la presidencia pase durante un año a la capital catalana, con la que "la represión se cebó de manera cruel".

LEY DE AMNISTÍA

La miembro de la Ceaqua Paloma García ha destacado que estas jornadas de la red de ciudades son un ejemplo de la lucha contra la impunidad, y ha garantizado que seguirán trabajando para que sume más apoyos y para que terminen "los obstáculos judiciales que no permiten" avanzar tras más de 40 años de impunidad, en sus palabras.

El primer edil de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha señalado que el principal escollo que encuentran las querellas contra crímenes franquistas es la Ley de Amnistía, que para él sentó la base de la impunidad y que asegura que "va a caer", porque cualquier jurista constitucionalista sabe que las leyes de impunidad de crímenes de lesa humanidad no deben impedir una investigación, ha sostenido.

El de Vitoria, Gorka Urtaran, ha dicho que harán lo posible para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "haga lo que no ha hecho la justicia española", y que trabajan para que el 31 de marzo sea en la ciudad el día por las víctimas del franquismo, recordando el fusilamiento del alcalde republicano fusilado en 1937, Teodoro González.

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, ha asegurado que trabajarán de forma coordinada y con todas sus fuerzas para que Madrid contribuya a poner fin a la impunidad, y para que sus calles y espacios sean una seña de identidad de la lucha por la democracia y de la que todos se puedan sentir orgullosos.