Arranca este martes en Pamplona el proceso de participación del Plan director del ciclo integral del agua de uso urbano

22/01/2018 - 16:20

Este martes 23 de enero arranca en Pamplona el proceso de participación del Plan director del ciclo integral del agua de uso urbano 2019-2030, cuyo objetivo es "dar a conocer a ciudadanos, a instituciones y a cualquier colectivo interesado, las medidas que se establecen para los dos próximos sexenios relativas al abastecimiento de agua potable y el saneamiento y depuración de aguas residuales, desde la captación hasta su vuelta al río una vez depurada".

El proceso también recogerá las aportaciones, ideas, críticas y sugerencias de cualquier persona que desee hacerlas llegar, con el objetivo de enriquecer el plan, ratificarlo o modificarlo. Elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración Local del Gobierno de Navarra y con la colaboración del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, este documento pretende "constituirse como uno de los principales instrumentos de actuación contra el cambio climático en materia de aguas en los próximos años". La empresa pública NILSA ha realizado la redacción y proceso de participación.

La cita de este martes será en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (c/ González Tablas, nº 9. Pamplona) en horario de 9.30 a 12 horas. La directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer, resumirá las principales líneas de actuación, enfatizando la necesidad de medidas que consigan el control del agua desde la captación hasta el vertido; la mejora y simplificación de la gobernanza; el establecimiento de un sistema solidario y equitativo en el sistema de tarifas para toda Navarra; y proyectos de sensibilización y divulgación, además de cooperación al desarrollo.

Asimismo, es objetivo de este plan reducir drásticamente el consumo no registrado como son las fugas, pérdidas, consumos no controlados, que en algunas zonas llega hasta el 60%. Como media, en Navarra no se conoce el destino del 34% del agua captada, ha informado el Gobierno en una nota.

El plan pretende preparar a Navarra para abordar el cambio climático, esto es, escenarios con menos recursos hídricos y posiblemente con sequías más frecuentes y prolongadas. Se plantea como reto también lograr la sostenibilidad financiera de todo el servicio y afrontar el problema de los contaminantes emergentes.

SITUACIÓN EN BIDASOA-BAZTAN

En la primera de las reuniones zonales, que se celebrará el miércoles en el Palacio del Señorío de Bertiz, se presentará la situación actual, que registra consumos medios anuales de 2,2 hectómetros cúbicos en la zona Bidasoa y 1,67 hectómetros cúbicos en Baztan. De estos, el 27% y el 15% respectivamente, corresponde a consumo doméstico; el 10% y el 4%, también respectivamente, a industrial; y alrededor de un 60% en ambos casos, a agua que no se registra. Se abordará esta cuestión con el objetivo de que este porcentaje se reduzca entre el 69% y 74% en los próximos años.

Además, se tratará la previsión de demanda de agua en el futuro, comparada con la que existe actualmente. En ambos casos (Bidasoa y Baztan), la previsión es que el consumo se reduzca notablemente en la próxima década: tanto porque se solucionen las fugas de agua no registrada como por las mejores prácticas de eficiencia y ahorro en el consumo habitual, ha añadido el Gobierno.

En el ámbito de la depuración, se abogará por reforzar las redes municipales separativas, que no mezclen aguas residuales con pluviales, para que el volumen que llegue a la depuradora sea menor y, por tanto, "no se generen innecesarios costes tratando aguas de lluvia que no tendrían por qué llegar a la instalación, ya que están limpias".

En cuanto al sistema tarifario, se prevé un estudio durante 2019 del coste del servicio en todas las entidades implicadas, siendo 13 entidades gestoras en alta en el caso de Bidasoa (Mancomunidad de Malerreka, Arantza, Donamaria, Etxalar, Ezkurra, Beintza-Labaien, Lesaka, Oiz, Urroz, Bera, Igantzi, Eratsun, Saldías) y 17 en baja (Elgorriaga, Ituren, Doneztebe/Santesteban, Sunbilla, Zubieta, Arantza, Donamaria, Etxalar, Eratsun, Ezkurra, Beintza-Labaien, Lesaka, Oiz, Saldías, Urroz, Bera, Igantzi). En la zona de Baztan, las entidades gestoras en alta son cinco (Baztan, Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi y dos en Bertizarana), y seis en baja (Baztan, Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi y tres en Bertizarana).

La gestión en alta se refiere al ciclo del agua desde el punto de captación hasta la potabilizadora, mientras que la gestión en baja se utiliza para el segundo tramo del recorrido, desde la potabilizadora hasta las casas o industrias -lo que se denomina agua de boca-.

GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y FISCALIDAD, A DEBATE EL VIERNES 26

En el ámbito de las reuniones temáticas, el punto de partida tendrá lugar el viernes 26 en Pamplona (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) con una jornada sobre gobernanza y dos aspectos muy relacionados: transparencia y fiscalidad. Uno de los objetivos principales será subrayar la importancia de la organización del servicio -denominada gobernanza-, aspecto para el que el Plan Director ha tomado la reforma de la Administración Local como hilo conductor a la hora de establecer demarcaciones. De esta manera se pretende "simplificar el numeroso y complejo entramado actual, ya que en la actualidad más de 200 entidades locales prestan servicios de abastecimiento en Navarra".

Además, la convocatoria contará con dos expertos ponentes: Josefina Maestu, gerente de la empresa pública GAN, y Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. La primera explicará el alcance de lo establecido por la normativa europea en la Directiva Marco del Agua, que propone que el servicio de abastecimiento y saneamiento recupere todos los costes mediante tarifas propias, sin tener que recurrir a otras fuentes de financiación. En este apartado se incluyen también los costes ambientales que provoca la captación de agua y su posterior vertido (aunque sea depurado en óptimas condiciones y devuelto al cauce posteriormente), "cuestión de especial relevancia porque hasta ahora no se abordaba".

Por su parte, Babiano ofrecerá una charla enfocada en la gobernanza y en la transparencia, cuestión fundamental de un plan que contempla indicadores para una adecuada rendición de cuentas ante la sociedad y una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, precisamente a través del proceso de participación recién iniciado.

PRÓXIMAS SEMANAS

En las próximas dos semanas (del 29 de enero al 9 de febrero), se completarán todas las reuniones participativas a razón de tres zonales y una temática cada semana. A partir del 12 de febrero, el Gobierno de Navarra estudiará durante tres semanas las aportaciones recibidas durante las mismas o a través del espacio facilitado al respecto en el portal de Gobierno Abierto, donde además está disponible toda la documentación sobre dicho plan:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano

Posteriormente se iniciarán las reuniones de retorno, es decir, las reuniones que informarán a los participantes en las deliberativas sobre el destino final que han tenido sus aportaciones: si van a ser incluidas o no, las razones de su desestimación en caso de que así fuera, resolución de dudas, etc.

Estas reuniones de retorno, que tendrán lugar entre el 5 y el 16 de marzo, serán "espejo" en el caso de las zonales: es decir, habrá una de retorno por cada una deliberativa que haya tenido lugar en enero y febrero. En el caso de las temáticas, habrá una única reunión de retorno que aglutinará los tres bloques deliberativos y que tendrá lugar el viernes 16 de marzo en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.