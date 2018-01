Puigdemont no prevé un "efecto dominó" de una independencia catalana en toda España y UE

22/01/2018 - 16:26

Ve ofensivo afirmar que busca "la balcanización de Europa"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El candidato de JuntsxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que no prevé un "efecto dominó" de una posible independencia de Catalunya en territorios del resto de España, como el País Vasco y Galicia, y de Europa.

En su intervención en la conferencia que ha pronunciado en la universidad de Ciencias Políticas de Copenhague (Dinamarca), ha argumentado que el País Vasco y Navarra viven una situación diferente porque pueden recaudar sus propios impuestos, a diferencia de Catalunya.

"No es una mala situación, pero por este motivo nuestro proceso no tiene consecuencias directas en otros lugares de España", ha sostenido el también expresidente catalán, convencido de que no pasaría.

Según Puigdemont, si desde Catalunya encuentran la manera de encauzar un diálogo y de llegar a acuerdos, a través de herramientas europeas, harán una Unión Europea "más firme, dispuesta a afrontar las crisis".

También ha dicho que ve ofensivo afirmar que su impulso del proceso soberanista busque la "balcanización de Europa" porque, a su juicio, siempre ha actuado con un espíritu democrático.

Así, ha constatado que gran parte de las familias catalanas son mixtas y hablan más de dos lenguas, y que en ningún caso quiere un Estado catalán en que se hable un solo idioma: "Queremos ser un Estado abierto, pero si intentas hablar catalán en el Congreso no se puede".

MODELO LINGÜÍSTICO

Por ello, ha negado que haya problema alguno por hablar castellano en Catalunya, y ha criticado que partidos como Cs intenten cambiar el modelo lingüístico catalán: "Luchamos por un modelo único, donde todos estudien juntos. Esta es la demostración de que queremos ser un solo pueblo. Si separas a la gente por cuestión de lengua, acabarás balcanizando Catalunya".

Al preguntársele si regresará a Catalunya para ser investido presidente, Puigdemont no ha querido pronunciarse pero sí ha aclarado que este martes hablará y responderá a preguntas sobre actualidad política en una reunión que mantendrá con diputados en el Parlamento danés.