Patronal y sindicatos piden priorizar en el naval la contratación de gallegos a través de planes para atraerles y formar

22/01/2018 - 16:45

Contemplan convocar la Mesa del Naval y sindicatos exigen formación con garantía de contratación y que se cumpla el convenio

VIGO, 22 (EUROPA PRESS)

La patronal del metal en Galicia ha respaldado que para cubrir la falta de personal cualificado se priorice la contratación de trabajadores gallegos, "y en último lugar a los de fuera"; a lo que los sindicatos han añadido la petición de que se hagan planes para atraer y formar al personal de la comunidad que se fue a trabajar a otros sectores o a otros lugares, y también a nuevos empleados.

Lo han trasladado a los medios de comunicación en el marco de la reunión que han mantenido este lunes el secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, por parte de la patronal; y los sindicalistas Celso Carnero (CC.OO.), Rubén Pérez (UGT) y César Rodríguez (CIG).

Mallón ha explicado que esta reunión ha sido convocada para hacer una diagnosis de la situación, ya que, ha remarcado, hay "dificultades" para encontrar trabajadores cualificados. "Es una necesidad general en el sector en Galicia, y más acusado en el naval y marítimo", especialmente en las áreas de Vigo y Pontevedra, ha aseverado.

Así, ha comentado que la necesidad de personal ronda los 3.000 operarios en el metal, 1.500 de ellos para el área de naval, y que el sector está en el "inicio" de su recuperación, con los astilleros al 60 por ciento de su capacidad, lo que prevé que aumente hasta el 80 por ciento a finales de año si salen bien las negociaciones en marcha.

En este marco, ha considerado que la industria aún está "a tiempo de encontrar a esos profesionales", ante lo que ha dicho que, si bien no discriminan a los que son de fuera, consideran racional y razonable que primero "trabajen personas de aquí, que estuvieron en empresas --de la zona que en su momento-- tuvieron que reducir personal".

Tal y como ha apuntado, en este objetivo están contemplando la posibilidad de convocar la Mesa de Apoyo al Empleo del Naval --con la administración, inspección de trabajo, patronales, empresas y sindicatos--, y además ha reclamado nuevamente financiación (pública, privada o mixta) para que puedan ponerse en marcha de forma urgente planes de choque formativos.

PRIORIZAR A TRABAJADORES GALLEGOS

El portavoz de la CIG, que ha denunciado que en los últimos años "no hubo una política industrial por parte de la Xunta", ha rechazado que no haya "profesionales en este sector"; pues, ha mantenido, "no desaparecieron, pero sí desaparecieron del sector", pues ante la falta de actividad se trasladaron a otros lugares --País Vasco, Asturias, Francia, etc.-- o cambiaron de rama industrial.

Ante esta situación, han instado a "no estar viendo para fuera" para contratar a trabajadores cuando en Galicia hay "altas tasas de desempleo", y han llamado a poner en marcha, en colaboración con la administración, planes para atraer y formar al personal que se fue, así como formar a nuevos trabajadores gallegos. "Primero atraer y cualificar, y luego ya hablaremos de traer" de fuera, han apuntado.

"Apostamos por recualificar y atraer a los que se fueron" y a los que vengan de fuera hay que exigirles que "cumplan las mismas reglas del juego para no volver a convertir el sector en una selva", ha apuntado el responsable de UGT, que ha animado a "aprovechar estos contratos para ordenar el sector".

En la misma línea, Carnero ha considerado "indispensable el cumplimiento riguroso del convenio" por parte de todos los trabajadores, porque "no puede ser que se pretenda empeorar las condiciones para cubrir" los puestos. Además, ha agregado que los planes de formación deben suponer una "garantía de contratación" y se debe "asegurar carga de trabajo a dos o tres años vista".