Diputación Permanente del Parlamento rechaza con votos de PSOE y Cs un Pleno extraordinario sobre "el colapso" sanitario

22/01/2018 - 17:26

Aprobada por unanimidad la celebración de una sesión extraordinaria de la comisión de Agricultura sobre ayudas tras el tornado en Almería

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado este lunes, con los votos en contra de PSOE-A y Cs, la abstención de IULV-CA y el apoyo de PP-A y Podemos la celebración de un Pleno extraordinario sobre la situación de "colapso" de los hospitales y centros de salud en las vacaciones navideñas, mientras que ha aprobado por unanimidad una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para informar sobre los efectos del tornado registrado el pasado 6 de enero en El Ejido (Almería) y en otros municipios del Poniente almeriense, así como las actuaciones previstas por la Junta para ayudar a los afectados. Ambas solicitudes han sido presentadas por el PP-A.

Durante el debate de la primera de las iniciativas, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha advertido de que la situación sanitaria "cada vez va a peor" pues si bien antes el problema se centraba en la creciente afluencia en verano, "ahora la situación ha empeorado con la gripe". "Hay una falta de previsión muy clara por parte del Gobierno andaluz", ha afirmado antes de criticar que "la alta frecuentación por la gripe ha tenido un pico tremendo" al que no se ha sabido dar respuesta.

Ha justificado que el PP-A pide un Pleno y no de una comisión extraordinaria para "dar visibilidad" a este asunto, cuando también ha incidido en que aún faltan diez días para que se celebre el Pleno ordinario y que, además, "estará cargadísimo de temas". "Se puede convocar este viernes o el lunes un Pleno extraordinario para hablar en la cuna de la soberanía popular de la sanidad, que es lo que preocupa a los andaluces", ha sostenido antes de preguntarse "qué más tiene que pasar para que se convoque un Pleno extraordinario".

Para posicionar al PSOE-A, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha afirmado que el PP-A "no tiene credibilidad" para defender la sanidad pública porque donde gobierna "todo el mundo sabe qué hace con los hospitales que se privatizan, con las políticas de concertación y con lo que hacen también desde la oposición, contribuyendo a ese modelo debilitando la imagen de la sanidad publica mintiendo".

Tras criticar la estrategia "cansina" del PP-A y defender que la Junta tiene planificación para hacer frente a los picos de gripe, Jiménez ha considerado que presentar esta solicitud para celebra un Pleno extraordinario "para el PP-A es más un trámite que conocer qué ocurre de verdad con la sanidad". Así, ha asegurado que en el próximo Pleno ordinario "hablaremos de sanidad pública y si entonces el PP-A considera que la sanidad pública merece su atención, plantearán ahí una comparecencia como hará el Gobierno andaluz y el PSOE-A".

En nombre de Podemos, su portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, ha considerado que los plenos específicos son "muy aprovechables", pese a que solo se ha celebrado uno durante la legislatura, y ha defendido la iniciativa del PP-A, argumentando que es "buena idea" dedicar el tiempo suficiente a un problema que se produce en "todos los periodos vacacionales". "Tener que esperar una semana para una cita con el médico de cabecera porque no se sustituye a los profesionales hace que las urgencias se colapsen", ha agregado.

Por parte de Ciudadanos, su diputada Isabel Albás ha justificado el voto en contra de su grupo por tratarse de una solicitud "fuera de tiempo, sabiendo que el próximo Pleno se celebra los días 1 y 2". No obstante, ha indicado que Cs ha pedido la comparecencia de la consejera de Salud en el próximo Pleno ordinario para que dé explicaciones sobre por qué "un día sí y otro también nos encontramos con noticias nada positivas" y sobre el plan de urgencias que ha anunciado.

Asimismo, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha dicho que su grupo se iba a abstener porque es "difícil" encajar una fecha para un Pleno extraordinario, al tiempo que ha lamentado que el PP-A no haya pedido que la consejera abordara este asunto en la comisión extraordinaria de Salud que se va a celebrar este miércoles sobre otros asuntos. A su juicio, el colapso producido se debe a una "planificación deficiente" de la Junta para afrontar los periodos vacacionales.

PP: LA JUNTA LLEGA "TARDE" TRAS EL TORNADO EN ALMERÍA

De otro lado, durante el desarrollo del debate sobre la celebración en sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Crespo ha indicado que la Junta llega "tarde" y que las medidas anunciadas este lunes por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no palian la situación porque son "parciales", no tienen carácter urgente y se anuncia una convocatoria de ayudas, "cuando la que se realizó en 2016 aún no están en marcha".

La diputada 'popular', que ha puesto en valor las medidas anunciadas por el Gobierno central, ha reclamado a la Junta ayudas para el arreglo completo de los invernaderos y para la producción entera. "La Junta tiene una línea de ayudas dentro del Plan de Desarrollo Rural pero no está abierta de forma permanente como en otras comunidades y tiene que abrirse", ha solicitado Carmen Crespo para hacer frente a la "ruina total" a la que se enfrentan muchas familias.

Seguidamente, Mario Jiménez ha destacado que aunque la evaluación de daños aún no ha terminado se hace necesario que se celebre dicha comisión para que la Junta aporte información y tranquilidad a las familias que vieron "cómo su negocio volaba por los aires". A su juicio, lo más razonable es que el conjunto de las administraciones actúen para hacer frente a esta problemática. Si bien, ha destacado el compromiso de la presidenta de la Junta "aunque haya quien intenta desviar la atención".

Según ha explicado, Díaz ha anunciado tres líneas de ayudas: una para los daños más inmediatos, una convocatoria de recursos y continuar con un programa para la modernización y renovación de las infraestructuras. Jiménez ha dicho tener "serias dudas" de las ayudas del Gobierno central "porque otras veces sus promesas se las ha llevado el aire" y ha anunciado una proposición no de ley para el próximo Pleno para que todas las administraciones actúen "al máximo nivel".

La portavoz parlamentaria de Podemos se ha mostrado a favor de la celebración de esta comisión "porque la obligación de la oposición es estar al tanto de las iniciativas para paliar los efectos de esta catástrofe", al tiempo que ha considerado necesario un debate en profundidad sobre el cambio climático, que tendrá lugar en el marco de la tramitación de la ley sobre esta materia.

Isabel Albás ha dicho que Cs está "completamente de acuerdo" en la celebración de esta comisión extraordinaria y que el titular del ramo debe dar las explicaciones oportunas sobre la medidas que ha llevado a cabo o que tiene previsto aplicar, una medidas que tienen que ser "urgentes" ante los daños ocasionados.

Finalmente, José Antonio Castro ha sostenido que el hecho de que el Gobierno andaluz comparezca en el Parlamento para "rendir cuentas y hacer un ejercicio de transparencia nunca viene mal", por lo que ha mostrado su apoyo a la celebración de dicha comisión extraordinaria.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ha concluido asegurando que una vez aprobada la sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dará traslado de la misma al presidente de dicha comisión para que fija una fecha para la misma.