Ábalos defiende que "nadie" del psoe criticó a rubalcaba por su reunión con el pdecat

22/01/2018 - 17:39

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defendió este lunes que "nadie" de la dirección del partido ha criticado al ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba tras la reunión que mantuvo con la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, el pasado jueves en Madrid.

Así lo dijo en la rueda de prensa que ofreció en Ferraz al término de la reunión de la Permanente de la Ejecutiva cuando se le preguntó por las palabras de Rubalcaba, en las que dijo que Ferraz le puso "como un trapo" y que por eso no llamó el jueves pasado para informar de su "charla de café" casual con Pascal.

"No tengo nada más que decir", dijo Ábalos, quien apuntó que él no ha hecho "ningún comentario ni en privado ni en público" sobre este encuentro, del que remarcó que se enteraron por "una foto".

Ábalos se mostró "convencido" de que no "tuvo que ser nada relevante" la reunión porque si no Rubalcaba lo hubiera trasladado a "la dirección (del PSOE), no a Ferraz que es una calle, sino a la dirección" del partido. Así, añadió que él a un secretario general del PSOE -como es Rubalcaba- no le puede decir "nada, porque tiene más experiencia y solvencia" que él.

Por otra parte, y aquí ya sí en sintonía con Rubalcaba, descartó la posibilidad de que en España se produzca un acuerdo de 'gran coalición' como el que parece que se va a dar en Alemania entre la CDU de Angela Merkel y el SPD de Martin Schultz.

Aunque remarcó que "todavía la militancia no se ha pronunciado" a favor de que los socialistas de Schultz apoyen al Gobierno conservador de Merkel - como sí lo han hecho los cargos del partido- , destacó que la alemana y la española son "dos realidades distintas" y que "ni la cultura es exactamente la misma, ni la derecha que gobierna tiene mucho parecido a la nuestra, a veces ya nos gustaría", reconoció.

