García Castaño identifica como pilar de su gestión la colaboración institucional con Comunidad y Gobierno central

22/01/2018 - 17:57

Seguirá con la reducción de alquileres, diseñará un plan de nuevos equipamientos y seguirá dando la batalla por la defensa de la autonomía local

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha enfatizado que su gestión tendrá como una de sus características la colaboración institucional con otras ciudades, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la Comunidad de Madrid y con el Gobierno central.

Esa colaboración institucional no se limitará a otras administraciones sino también a la conformada entre lo público y lo privado, lo público y lo social, con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales en primer plano.

"Yo no estoy cómodo en ese enfoque que confronta lo público con lo privado y lo social. En este gobierno creemos en lo público pero una de nuestras características es la colaboración con la sociedad civil y con el sector privado", ha declarado en la comparecencia en la que ha dado cuenta de las líneas maestras de la gestión que acometerá en los próximos meses. El edil de Ahora Madrid ha subrayado que el tejido social tiene en el Ayuntamiento su mejor socio y aliado.

Esa colaboración institucional no supondrá en ningún momento abandonar la defensa de la autonomía local. "Somos la tercera capital europea. No podemos seguir con un marco competencial casi decimonónico. Hay que avanzar con el pacto local y en el país con la segunda descentralización y con la reforma de la financiación local porque no son temas aplazables", ha apuntado.

EL ÁREA COMO "SALA DE MÁQUINAS"

El edil trabaja por conseguir una "Administración más inteligente, transparente y eficaz" acelerando el proceso de modernización para colaborar en la transformación de la ciudad a largo plazo, un proceso que superará varias legislaturas.

Desde la comisión del ramo, el concejal ha descrito el área que dirige como "la sala de máquinas del proceso de transformación de la ciudad" y ha advertido que las comisiones de Economía ahora serás más aburridas para la prensa y más técnicas ya que él seguirá el mantra de hacer más y "entrar menos en polémicas".

Otro de los pilares de su gestión será el mantenimiento de la reducción de alquileres al ritmo que pueda seguir el Ejecutivo optimizando el patrimonio público. Además ha anunciado que a lo largo de este ejercicio el Ayuntamiento trabajará buscando la concertación con las organizaciones sociales y sindicales para diseñar un plan de nuevos equipamientos con el año 2024 como horizonte, además de reforma los actuales.

En cuanto a la contratación, el delegado de Hacienda trabajará por consolidar la "contratación responsable" con las cláusulas sociales con las que se puso a la vanguardia. Ahora se consolidarán y se hará dentro de un proceso "más ordenado y sencillo".

Tras escuchar al portavoz del PP de Economía, Íñigo Henríquez de Luna, quien le ha aconsejado que no tome atajos y ha opinado que la concejalía la dirige la alcaldesa, Manuela Carmena, y un equipo de tecnócratas, Jorge García Castaño ha contestado que él siempre estará alineado con lo que diga la regidora, como ha hecho siempre.