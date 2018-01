El tercer detenido por el crimen de los octogenarios en Bilbao es otro menor de 16 años

LOS MONSTRUOS NO TIENEN EDAD



Lucia y Rafael. 87 años a cuestas. Estrecheces, muchas, alegrías, pocas. Una existencia anónima hasta que tres monstruos de 14 y 16 años decidieron hacerles objetivo de su vesania. Resultado: muertos de una forma abominable cruel, a palos, golpes y cuchilladas. Pura jauría inhumana. Rafael y Lucia se despersonalizan, son “un matrimonio de ancianos”. ¿Dónde están sus hijos, sus nietos, sus seres queridos?.



Dicen que son gitanos, sus familiares les jalean. ¡Que distinto de haber sido a la inversa!. De haber sido gitanos los muertos hoy Bilbao ardería. Pero no. Los muertos – como de costumbre – son “payos”, ajo y agua.



Las tertulias arden. Por desgracia no todo es el caso Quer. Maldita Ley de (IMPUNIDAD) del Menor. Como si la maldad, el crimen y la brutalidad tuvieran edad. El Tertuliano A dice . “no hay que legislar en caliente”. Lleva años repitiendo el mismo “mantra”. El V, de valiente, dice que ¡basta ya de crímenes sin castigo!. Estupor. Pero sus contertulios, raudos, eructan: “eso es fascismo”, “Son menores, no tienen culpa”. Llamada urgente al portavoz de la Izquierda Judicial. “La ley esta perfecta, solo faltan mas medios para reeducarlos”. Medios = DINERO. Eso mas dinero para lujos carcelarios, para tratar a los monstruos que deberían de estar en reformatorios, a pan y agua.



Bilbao: un antiguo futbolista asesinado por unos euros, una chica violada en un trastero, un joven machacado a golpes en el Metro, pierde un ojo. Y ahora Lucia y Rafael. Nexo: todas estas abominaciones perpetradas por “menores”. Los tres primeros casos perpetrados por una banda – “The gueto family” – compuesta por marroquíes y gitanos. ¡Mala coyunda !. Todos conocidos de la Policía Regional y de los jueces, todos con múltiples antecedentes: agresiones, asaltos, robos, trafico de drogas…y, ahora, ya ASESINATOS. Impunes antes e impunes después.



Mañana los tertulianos del “pepe” maullaran contra estos crímenes, los de la “izquierda progre” les rugirán y acallaran y, si Dios quiere, algún tertuliano valiente tratara de poner cordura y llamar a los monstruos por su nombre, pero pronto los maullidos de unos y los rugidos de los otros les silenciaran.



Todo sea por no decir la verdad: la delincuencia juvenil es un tremendo problema de seguridad publica que no puede “tratarse” con esta amoral ley de Impunidad del Menor . Hoy hablamos de Bilbao y sus bandas moro-gitanas. La inmigración incontrolada que sufre España ha disparado de forma exponencial la delincuencia y la violencia juveniles. Por mas que los medios “publicados” traten de negarlo.