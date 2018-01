Cataluña. girauta (cs) juzga "ficción" que puigdemont sea de nuevo presidente de la generalitat

23/01/2018 - 12:18

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, juzgó este martes "ficción" que Carles Puigdemont pueda ser de nuevo investido presidente de la Generalitat de Cataluña.

En los pasillos del Congreso, Girauta denunció que en el debate sobre la posible investidura de Puigdemont se está olvidando "lo importante": que es un "prófugo" de la Justicia, acusado de cinco delitos "gravísimos" y cuyo comportamiento trae "de cabeza a muchísima gente" dentro y fuera de España, "poniendo en ridículo" a Cataluña y al sistema democrático español.

Todo ello, precisó, persiguiendo algo "que no va a poder ser", que es propio de una "ficción", como es su pretensión de ser de nuevo presidente de la Generalitat.

Girauta fue contundente al asegurar que "por supuesto" Ciudadanos quiere que Puigdemont "se presente en España y ante el juez", porque está "obligado" a comparecer por esa acusación. Por ello, precisó que no entiende las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, alertando de que no permitirán que Puigdemont regrese "ni en el maletero de un coche". O hay un "sentido irónico" en esa reflexión, concluyó, "o algo que se me escapa".

