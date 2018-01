Ortega recuerda que el Gobierno canario no puede obstaculizar los trámites administrativos de infraestructuras gasistas

23/01/2018 - 12:34

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha recordado que el Ejecutivo regional no puede obstaculizar los trámites administrativos de infraestructuras gasistas en las islas, y que su obligación es tramitar los expedientes.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)

"Lo único que hemos hecho es responder a un sistema que está legislado en el que hay unos señores que han querido instalar el aire propanado canalizado en una zona. Es un sector liberalizado y es obligación del Gobierno autónomo tramitar los expedientes administrativos, cosa que estamos haciendo".

Así lo explicó este martes durante una rueda de prensa en la que hizo balance de las acciones desarrolladas por su departamento en 2017 en la que agregó que en este momento se han recibido alegaciones a dichos trámites administrativos.

De esta manera, Ortega explicó que se trata de un tema que se está resolviendo a nivel técnico. "Hasta que no se resuelvan las alegaciones y no se conozca el alcance de las mismas, no me puedo pronunciar al respecto, aunque sí que es verdad que lo que no podemos es obstaculizar aquello a lo que tienen derecho las empresas o los ciudadanos", dijo.

"Nuestra obligación es tramitar, y es lo que estamos haciendo", aseveró el consejero, que puso ejemplo el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), programa que contó con la oposición de algunas instituciones que aseguraron que lo llevarían a los tribunales. "Se dijeron muchas cosas --matizó-- y al final el Fdcan ha llegado a los municipios y a los ciudadanos".

El responsable regional hizo también especial hincapié es que no se puede hablar en términos absolutos de que no se quiere el gas en ningún sitio, ya que entendió que hay municipios que no tienen problemas en este asunto.

REINO UNIDO Y FINLANDIA CAMBIAN CARBÓN Y FUEL POR GAS

Recordó que Reino Unido ha sido el único país de Europa que consiguió bajar las emisiones de CO2 en 2016 y que lo hizo impulsando las energías renovables y cambiando el carbón y el fuel por gas.

Además, Ortega indicó que Finlandia hizo la semana pasa un anuncio para adelantar las descarbonización. "Y para hacerlo --continuó-- contempla dos ejes; primer eje introducir más renovables y segundo ejes cambiar el fuel y el carbón por gas".

El consejero declaró por otra parte que el Gobierno de Canarias está impulsando instalaciones como la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria para que la penetración de renovables en las islas "sea la máxima".

"Es de sentido común. Primer elemento impulsar las renovables, segundo mejorar el ahorro y la eficiencia energética y el tercer elemento es utilizar, en la parte convencional, fuentes de materia prima que sean menos contaminantes", concluyó.