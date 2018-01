La cineasta Chus Gutiérrez y Canal Sur Radio y Televisión serán los Premios Asecan de Honor 2018

23/01/2018 - 12:34

El exhibidor sevillano Luis Millán recibirá el Premio Asecan Industria que concede Aedava

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) celebrará el próximo sábado 27 de enero la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2018 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Se trata de la 30ª edición de estos premios que un año más cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE.

Además de la entrega de los galardones que distinguen los trabajos cinematográficos andaluces del pasado año, Asecan concederá durante la ceremonia el Premio Asecan de Honor 2018 a la guionista y directora granadina Chus Gutiérrez como reconocimiento a su trayectoria profesional; y a Canal Sur Radio y Televisión que desde su nacimiento en 1989, respalda y apoya el trabajo y dedicación de la industria cinematográfica andaluza.

Por su parte, según un comunicado, el veterano exhibidor y gestor cinematográfico onubense Luis Millán recibirá el Premio Asecan Industria-Aedava. Por quinto año consecutivo, y en virtud del convenio firmado con Asecan, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía -Aedava- concede este premio con el fin de reconocer una personalidad o institución relacionada con el campo de actuación de la distribución y la exhibición en Andalucía.

Nacida en Granada a principios de los 60, Chus Gutiérrez (Premio Asecan de Honor 2018) estudió y se inició en la realización cinematográfica en Nueva York, donde dirigió numerosos cortos en Super 8 y su primer largometraje 'Sublet' en 1991 producida por Fernando Trueba y protagonizada por Iciar Bollaín. Desde entonces ha rodado largometrajes de ficción, cortometrajes, documentales y ha trabajado en televisión y publicidad.

En 1993 dirigió la sugerente 'Sexo Oral', en la que personajes anónimos hablaban sobre su descubrimiento del sexo. Con éxito de público y prensa, fue uno de los primeros documentales exhibidos en una sala comercial.

De vuelta a la ficción en 1995 dirige 'Alma Gitana', un drama interpretado por Amara Carmona, Pedro Alonso, Loles León, El Brujo y Peret que dio la vuelta al mundo. A esta película le sigue en 1997 la comedia romántica 'Insomnio' con Candela Peña, Ernesto Alterio, María Pujalte y Cristina Marcos. Entre 1998 y 1999 dirige para Telecinco la serie 'Ellas son así' con María Barranco, Maribel Verdú, Neus Asensi y María Adánez.

Tras este paréntesis llega en 2002 el drama 'Poniente' con José Coronado, Cuca Escribano, Antonio Dechent y Mariola Fuentes, que se proyectó en la Selección Oficial de los Festivales de Venecia, Toronto y Miami, siendo premiada en Guadalajara y Toulouse.

Sumando el compromiso social y la experimentación cinematográfica en 2003 participa en el largometraje colectivo 'En el mundo a cada rato', sobre las cinco prioridades de Unicef para la infancia. En 2004 dirige 'El Calentito', y en 2008 'Retorno a Hansala', premiada en Valladolid, El Cairo, Tánger y Guadalajara.

Entre 2010 y 2011 realiza cuatro cortometrajes de encargo: 'Mi primer amanecer', 'Me gustaría estar enamorada... a veces me siento muy sola', 'El diario de Manuel' y 'Las que viven en la niebla'. En 2011 cambia de tercio cuando escribe y dirige la pieza teatral para el Festival de Merida 'El instante del absurdo'.

Regresa al cine en 2014 con 'Sacromonte, los sabios de la tribu', Mejor Documental en la Seminci 2014; a la que sigue la comedia romántica 'Ciudad Delirio' protagonizada por Julián Villagrán. Su último trabajo es 'Droga Oral', una secuela de 'Sexo Oral'. Por otra parte Chus Gutiérrez es fundadora y vicepresidenta (entre 2006-2012) de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales.

Canal Sur Radio y Televisión (Premio Asecan de Honor 2018), líder en el mercado audiovisual del Sur de España, es una Agencia Pública Empresarial perteneciente a la Junta de Andalucía. Este ente autonómico creado en 1989 se centra en el negocio audiovisual, sector que ha crecido en Andalucía de forma notable en los últimos años gracias a su puesta en marcha.

Su apoyo y complicidad para con los profesionales del cine y el audiovisual hace que la RTVA sea parte importante de las producciones que se desarrollan en Andalucía y corresponsable de su crecimiento exponencial. Podría casi afirmarse que si no existiera Canal Sur, no habría cine andaluz. Al menos, no como lo conocemos y como venimos hablando de él en los últimos veinte o treinta años.

Además de la labor informativa en la radio y la televisión públicas de Andalucía, el ente presta atención a todos los eventos relacionados con el sector audiovisual andaluz, desde rodajes hasta estrenos pasando por festivales. Además del apoyo que representa el Premio CSRTV (antes Premio RTVA) para los nuevos cineastas y además de la programación cinematográfica que han ido ofreciendo a lo largo de los años Canal Sur TV, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía Televisión, cabe destacar la participación en películas de ficción --tanto realizadas expresamente para televisión como con destino a salas--, documentales y series documentales.

Desde 'Solas', película emblemática por la valoración que alcanzó con ella el cine realizado en Andalucía, hasta 'El autor', que ya ha obtenido el Premio Forqué al mejor largometraje de ficción y animación y que es favorita para los inminentes Goya y Asecan, con nueve candidaturas en cada una de estas convocatorias, son numerosos los títulos que han conseguido galardones disputados, críticas elogiosas y un lugar en la memoria de los aficionados: 'Siete vírgenes', 'Astronautas', 'La luz prodigiosa', '3 días', 'El camino de los ingleses', 'Grupo 7' o 'La voz dormida'.

No es casual, por tanto, que este año las cinco finalistas al Premio Asecan a la mejor película andaluza cuenten con la participación de Canal Sur: 'Las heridas del viento', 'Morir', 'No sé decir adiós' y 'Señor, dame paciencia', junto a la ya mencionada 'El autor'.

Natural de Huelva, Luis Millán (Premio Asecan Industria 2018) lleva el cine en su ADN. Su infancia transcurrió entre las cabinas y salas de cine que atendía su padre, exclusivista de publicidad en los cines de Huelva. Ya en sus años escolares ayudó a fundar el Cine Club del Colegio de los Hermanos Maristas, donde estudiaba; al igual que, una vez trasladado a Sevilla, organiza proyecciones en el Instituto Bécquer donde cursaba bachillerato, y posteriormente monta el Cine Club de la Facultad de Empresariales que hasta pocos años ha seguido funcionando.

En diciembre de 1983 impulsa la creación de la Federación Andaluza de Cine-Clubes, donde es vicepresidente, lo que lo hace participar en la Confederación de Cine Clubes del Estado Español. A principios de los años 80 crea el primer multicine de verano que hubo en La Antilla, así como los de Mazagón y La Carolina entre otros. A finales de los 80 se consolida su empresa, Equipo de Cine, como empresa técnica para la gestión de salas de cine llegando a gestionar unos 50 cines en los pueblos de Andalucía.

En el año 2003 monta su primer Multicine en Valdepeñas y al poco, asociado con otras empresas del sector, comienza su expansión como empresa de mantenimiento, técnica y de exhibición bajo la marca Artesiete. En 2012 crea Odeón Multicines, una nueva aventura que emprende en solitario y que actualmente gestiona once complejos.

La 30ª Gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2018 se celebrará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla el próximo sábado 27 de enero de 2018 a las 12,30 horas. Cuenta con la colaboración oficial de la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, Egeda, Fundación Aisge, Fundación Unicaja, Aedava, Asinpe-Tabacasol, Cruzcampo, Stella Losada, Isemco, Renfe, OBBIO by Holiday, Lagomar Travel y The Louca Factory.