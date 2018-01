Cs condena "la resistencia del bipartidismo" a las reformas, pero no la "colaboración"

23/01/2018 - 12:24

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, precisó este martes que su partido condena la "resistencia del bipartidismo" a las reformas que España necesita, pero no la "colaboración" constructiva entre partidos constitucionalistas.

En los pasillos del Congreso, Girauta aseguró que el "acercamiento" entre el PP y el PSOE con fines "positivos y constructivos" le parece "bueno" para España. Sin embargo, si se trata de que el bipartidismo "se abrace para intentar no ver lo que sucede a su alredeor y blindarse ante la urgencia de reformar las instituciones judiciales, de una posible reforma de la ley elecctoral, y mantener todo igual para que no cambie nada", lo que Ciudadanos condena es "la resistencia del bipartidismo, no una colaboración".

Girauta considera que el PP "se ha marcado como principal objetivo atacar a Ciudadanos". En un país con problemas de cohesión territorial, corrupción y precariedad, denunció que el Gobierno y el partido que lo sustenta se fijen como prioridad "atacar" al partido que permitió la investidura de su candidato como presidente "a quien define es al partido del señor Rajoy".

