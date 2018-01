Méndez de Vigo exige a Torrent respetar a los letrados y "normalidad constitucional"

23/01/2018 - 13:04

No concreta si Rajoy aceptaría reunirse con Torrent y no le consta que haya llegado su carta

TARRAGONA, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha exigido al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, que respete los informes de los letrados de la Cámara catalana y proceda a organizar una sesión de investidura que se caracterice por la "normalidad constitucional".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras inaugurar las obras de remodelación del estadio del Gimnàstic de Tarragona, que se han hecho para acoger este verano los XVIII Juegos Mediterráneos que se celebrarán en la ciudad.

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, accederá a reunirse con Torrent tras la propuesta que le formuló éste el lunes, no lo ha concretado: "No me consta que la carta del presidente del Parlament haya llegado a Moncloa. No conozco el contenido y no puedo darle la respuesta del Gobierno".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)