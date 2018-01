Sánchez no vislumbra adelanto electoral y asegura que "no hay opción" de apoyar los PGE "del tándem Rajoy-Rivera"

23/01/2018 - 13:14

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que no cree que vaya a haber adelanto electoral en España, al tiempo que ha advertido de que "no hay opción" de que su formación apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "del tándem Rajoy-Rivera" para 2018 porque, según ha argumentado, "no vamos a participar en los recortes del estado del bienestar perpetrados por estas dos fuerzas conservadoras".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el dirigente socialista durante su participación en Sevilla en los desayunos organizados por el Foro Joly Andalucía, donde ha sido presentado por la periodista Pilar del Río y al que ha asistido la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, junto a otros cargos del partido.

Sánchez, que ha insistido en que el PSOE no será "cómplice de los recortes al estado del bienestar", ha dicho que presentarán a principios de febrero unos presupuestos alternativos en los que tendrán su reflejo cuestiones como "pensiones, educación, ciencia, reindustrialización, pacto de rentas, igualdad de género, rescate a los jóvenes, agua o ingreso mínimo vital".

El líder del PSOE, que considera que el Gobierno de Rajoy está "agotado y varado", le ha pedido que se ponga a gobernar y cumpla el acuerdo de investidura firmado con Cs, "incumplido al 80 por ciento". En su opinión, las "batallitas" con la formación naranja lo que hacen es "inmovilizar" aún más al Ejecutivo central y paralizar la legislatura, siendo "víctimas" los españoles".

Sánchez ha defendido que el presidente de Cs, Albert Rivera, "aspira a suceder a Rajoy", mientras que el PSOE aspira a "sustituir a Rajoy porque queremos cambiar muchas de sus políticas". "Hay veces en las que se dice que no es normal que el PSOE se niegue a aprobar los PGE cuando todavía no conoce las cifras, pero hay que hacer pedagogía", ha señalado.

Seguidamente, ha explicado que el debate presupuestario tiene distintos hitos a lo largo del año. Por un lado, el Gobierno envía a Bruselas las previsiones de gasto para los próximos años plurianuales "y ahí se ve que la sanidad pública en 2020 tiene que estar por debajo del seis por ciento del PIB y la educación, por debajo del cuatro por ciento".

Además, según ha destacado Sánchez, ha habido un debate parlamentario antes de verano, donde se aprueba el techo de gasto, que viene a ser los límites que se autoimpone el Gobierno para cumplir los objetivos de déficit que manda Bruselas.

"En este techo de gasto se anuncia un acuerdo entre Gobierno y Cs que implica un recorte en la recaudación pública de 2.000 millones como consecuencia de un compromiso para una rebaja fiscal que la clase trabajadora no ve en sus bolsillos", ha indicado Sánchez.

Así, ha dicho que su partido propone que esos 2.000 millones de previsión de recorte se destinen al ingreso mínimo vital. "Con esto y con seis años de política presupuestaria de Rajoy les quiero decir que el PSOE es un partido de estado, y que por supuesto que el PSOE hace una oposición de estado, que es defender el estado del bienestar", ha zanjado.