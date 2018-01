Equipo de gobierno incide en diálogo para apertura de bares e insiste en estudio "para no ir a lo loco"

23/01/2018 - 13:45

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha reiterado en relación con la posibilidad de aplicar una moratoria que impida abrir bares en el centro que "hay que tener sensibilidad". Además, ha recordado que se realizará un estudio y ha incidido en el diálogo "para no ir a lo loco, como se pretende hacer cuando se pretende imponer una determinada medida".

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

Conde, junto con los ediles de Ordenación del Territorio y Vivienda y el de Sostenibilidad Medioambiental, Francisco Pomares y Raúl Jiménez, respectivamente, y tras ser cuestionado por los periodistas, ha indicado que el equipo de gobierno "no partimos de un planteamiento que, de alguna manera se imponga", por parte de la oposición, abogando por "tener sensibilidad" y lamentando que, incluso, la comisión de Economía de este pasado lunes "no deja de ser un planteamiento político, donde se ponen encima de la mesa diversas posturas y luego nos encontramos otras mociones en las que se pide el máximo dialogo".

Por ello, ha dicho, el equipo de gobierno "no debemos ir con apriorismo", incidiendo en "lo que venimos haciendo y lo venimos demostrando en esa ordenanza, por ejemplo, de la vía pública, que ha sido fruto del consenso de todas las partes implicadas, para que todos lleguemos a un punto en común".

Así, ha destacado que lo puesto encima de la mesa "es el necesario estudio con los técnicos y con los informes, pero también en el necesario dialogo", asegurando que así "nos hemos caracterizado cuando hay intereses contrapuestos y, también para hacer que los pasos dados de cara al futuro tengan la máxima sensibilidad".

Por último, ha incidido en la "paciencia" y "el estudio que es lo que tenemos que hacer para no ir a lo loco, como se pretende hacer cuando se pretende imponer una determinada medida".

Por otro lado, cuestionado el concejal de Sostenibilidad, Raúl Jiménez, sobre si esta medida sería complementaria con otras de medio ambiente en relación con la saturación, ha insistido en que se ha hablado sobre la propuesta de Zona Acústicamente Saturada con el sector hostelero y con la asociación de bares de copas y discotecas.

En concreto, ha recordado la propuesta en relación con que durante un año haya la imposibilidad de otorgar nuevas licencias, pero sí para determinadas actividades "siempre y cuando se reduzca en un escalón el tipo de actividad generadora de ruido".

En este sentido, ha puesto el ejemplo de que sí puede otorgarse de una discoteca para pasar a ser un bar pero de partida no se pude montar un nuevo bar. No obstante, ha recordado que este año se realizarán las mediciones para evaluar el resultado de la medida.

De igual modo, ha recordado que se ha hablado con el sector hostelero y ahora toca con los vecinos. "Tenemos que llegar a un compromiso; no puede haber vencedores ni vencidos", ha asegurado Jiménez, insistiendo, por tanto en "un equilibrio entre ambas partes. Lo importante es que no tratemos de matar moscas a cañonazos", ha dicho.

Eso sí, ha recordado que "somos la ciudad que somos, una ciudad del sur de Europa y el resto de Europa viene a disfrutar de nuestros servicios, patrimonio cultural, temperatura y gastronomía, por lo que no podemos cerrar de la noche a la mañana el modelo productivo". Así, ha vuelto a incidir en el respeto a la normativa acústica y a la legislación.

MÁLAGA CF

Por otro lado, el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, tras ser cuestionado por la prórroga del club para la construcción de la academia, ha señalado que "tienen la licencia concedida la Fundación del Málaga desde junio, esperando que ellos la retiren, paguen la tasa, e inicien las obras".

En este sentido, el concejal ha sostenido que no lo han hecho y "ellos lo han dicho públicamente en asamblea de socios y en las comisiones de seguimiento, y nos decían que estaban a la decisión de varias empresas; llegó octubre y noviembre y están por decidir cuál de ellas".

Así, según el edil, una vez que lo adjudiquen "lo que nos transmiten las personas que vienen en nombre del Málaga CF a la comisión de seguimiento en Urbanismo es que en el momento que adjudiquen la empresa, ésta vendrá, retirarán la licencia, pagará e iniciará las obras".

De igual modo, ha añadido tras ser cuestionado sobre si teme un caso similar al de La Bajadilla, en el municipio malagueño de Marbella, en que "nosotros tenemos una cesión hecha, hemos cumplido como ciudad con nuestro club y le estamos haciendo el seguimiento".

"Simplemente, ellos manifiestan hasta ahora, un retraso al inicio de la construcción, porque no han elegido la empresa, cuando lo hagan deben empezar las obras correspondientes a la academia, no hay ningún dato para nosotros que nos diga lo contrario o no nos lo han manifestado en el ámbito que tienen que hacerlo, que es la comisión de seguimiento".

Pomares también ha señalado que "los retrasos son normales en las obras", añadiendo que, además, cuando retiren la licencia, y se adjudiquen hay un trámite de un mes para el inicio de los trabajos.