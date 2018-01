PSOE-A critica la "actitud contemplativa" de Rajoy ante el conflicto de la aceituna de mesa

23/01/2018 - 14:23

El secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE-A, Antonio Pradas, ha censurado la "actitud contemplativa" del Gobierno de Mariano Rajoy ante la "angustia" que viven los agricultores y los productores de aceituna de mesa de Andalucía, tras la imposición de nuevos aranceles a la exportación de aceituna negra como condimento alimentario por parte de Estados Unidos.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

"Desde el PSOE de Andalucía expresamos un absoluto rechazo a lo que consideramos es un abuso por parte del Departamento de Comercio de la Administración Trump que estableció un arancel inicial medio del 4,47 por ciento, al que ha sumado ahora otro 17,13 por ciento más", ha argumentado Pradas en un comunicado.

Ha recordado que esta imposición coloca en una posición muy delicada a un sector que emplea a más de 8.500 trabajadores y más de 300 empresas, entre fábricas de aderezo y envasadoras. "Esta práctica arancelaria va contra los principios que rigen en la Organización Mundial de Comercio", ha subrayado.

Desde el pasado septiembre se han registrado en el Congreso dos baterías de preguntas y una Proposición No de Ley instando al Gobierno central a "extremar la capacidad negociadora". Asimismo, se han presentado iniciativas en el Parlamento de Andalucía y en los ayuntamientos.

"Seremos leales y confiamos en el celo de las instituciones para defender los intereses del sector, pero desconfiamos de Rajoy, porque ya conocemos de su actitud contemplativa, que acaba enquistando los problemas", ha puntualizado Pradas.

En este sentido, ha destacado que el PSOE de Andalucía también exige ayudas para el sector, que está soportando los costes judiciales para defender, no sólo a la aceituna de mesa, sino a cualquier otro producto acogido a la PAC, que puede sufrir futuros aranceles.

Según ha indicado Pradas, no se puede entender que además de los contactos de la UE, no se use con mayor contundencia la capacidad negociadora del Estado español con un gobierno aliado como el de Estados Unidos. "No se pueden defender los intereses nacionales desde una posición de mera sumisión, sino desde el principio de reciprocidad que debe regir las relaciones entre países amigos y aliados", ha criticado.

El PSOE de Andalucía va a seguir manteniendo un contacto permanente con las administraciones y se apoyarán las medidas que desde el sector se lleven a cabo para defender a un sector que representa en España el 17 por ciento de la producción mundial, correspondiendo el 80 por ciento a Andalucía.