Moreno (PP-A) propone una batería de medidas frente a la "insoportable" tasa de desempleo femenino en Andalucía

23/01/2018 - 14:23

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha llamado a las mujeres andaluzas a "rebelarse" contra la "insoportable" tasa de desempleo femenino que se registra en esta comunidad, "la más alta de España", y ha propuesto una batería de medidas para "despertar" el empleo en el colectivo, como la deducción en el tramo autonómico del IRPF de un 15 por ciento por gastos de guardería, garantizar que la oferta de comedor y aula matinal llegue al cien por cien de las personas que lo necesiten y flexibilizar los horarios para que se pueda compatibilizar la vida laboral y familiar.

GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)

Moreno ha lanzado estas y otras propuestas tras mantener una reunión con la Asociación Mujeres Empresarias de Granada en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), donde ha sostenido que si bien el desempleo es el principal problema que padece Andalucía, en el caso de las mujeres la tasa se sitúa nueve puntos por encima de la media nacional, "ahogando las posibilidades del conjunto de la sociedad".

A su juicio, estos datos no sólo evidencian que la economía en Andalucía "no funciona bien" sino que hay "barreras sociales, administrativas e incluso psicológicas" que imposibilitan que mujeres con "talento, capacidad" y buenos expedientes académicos no puedan encontrar empleo en esta comunidad o emprender una empresa, teniéndose que marchar a otros territorios.

El presidente del PP-A ha enmarcado la reunión de este martes con las empresarias granadinas en los contactos iniciados para buscar fórmulas que permitan alcanzar el objetivo de crear 600.000 puestos de trabajo para una legislatura que ha se propuesto su partido.

En este contexto ha defendido que las mujeres, que representan más de la mitad de la población andaluza, son "motor de cambio" como se ha venido demostrando a lo largo de la historia y ha censurado que en Andalucía haya "un diez por ciento más de posibilidades de estar en paro" para una mujer que en otros puntos de España.

Entre las medidas que ha propuesto se encuentra la deducción en el tramo autonómico del IRPF del 15 por ciento por gastos de guardería con un máximo de 400 euros anuales, con el objetivo de que las mujeres puedan afrontar este gasto para compatibilizar la vida laboral y la familiar.

También aboga por incorporar guarderías en los centros de trabajo, especialmente en polígonos industriales y parques empresariales, además de en la propia Junta de Andalucía.

Garantizar la oferta de comedores, aula matinal y actividades extraescolares para que lleguen al cien por cien de quien lo necesite; ayudas a las contrataciones para sustituciones por permiso de maternidad o paternidad y racionalizar los horarios y flexibilizarlos, son otras de las propuestas del PP andaluz junto a promover, también el tramo autonómico del IRPF, un ahorro de 175 euros por cada hijo de entre 3 y 5 años que se haga extensible a todas las madres trabajadoras de Andalucía.