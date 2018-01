Málaga para la Gente propone crear "un centro digno" para recibir a los inmigrantes

23/01/2018 - 14:35

El grupo municipal Málaga para la Gente ha pedido a las instituciones públicas que se habilite en el puerto "un espacio digno de acogida" a las personas que llegan a las costas en patera, "que acabe con la improvisación y los problemas que se vienen dando ahora".

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, la viceportavoz, Remedios Ramos, y Luis Pernía, representante de la Plataforma en Defensa de los Inmigrantes, han presentado la moción que el jueves la formación de izquierdas llevará al pleno y lo han hecho junto al puerto de la capital, al que llegan estas personas que tienen que ser atendidas por ONG "en precarias condiciones".

Así, han señalado que en los últimos meses se ha incrementado la llegada de pateras y que "las leyes nacionales no las directivas pueden convertir las fronteras en fortalezas inexpugnables".

Para Málaga para la Gente, "se trata de un asunto de carácter humanitario, que requiere de una atención inmediata por parte de las administraciones públicas, con el fin de impedir el sufrimiento de seres humanos que tratan de conseguir mejores condiciones de vida".

"La muerte y el sufrimiento de las personas migrantes que llegan a nuestra costa no hay que achacarla a su imprudencia o al desconocimiento de los problemas que les esperan en su destino, a las políticas de represión y cierre de fronteras", han afirmado.

En este punto, Zorrilla ha enumerado algunas de las situaciones que se han dado en Málaga en los últimos meses para las que, además exige, responsabilidades. Así, ha hecho referencia al internamiento de 550 personas, procedentes en su mayoría de Argelia, en el Centro Penitenciario Málaga II en el municipio malagueño de Archidona.

"Se trataba de una decisión que atenta gravemente contra la dignidad del ser humano, que atenta contra el espíritu democrático de nuestro país, contra nuestra propia legislación y sobre todo contra los Derechos Humanos. Aparte de que habilitación como CIE provisional de la prisión de Archidona es muy cuestionable desde el punto de vista legal y administrativo", ha lamentado.

Además, ha considerado que la decisión adoptada por el Ministerio del Interior "es fruto de la improvisación y de la falta de conciencia con la dignidad del ser humano. Todo ello, además, a las puertas de una ciudad que se ha declarado libre de CIE y que se han manifestado contraria a este tipo de centros".

También el concejal de IU ha aludido al grupo de 100 personas que el pasado fin de semana llegaron a las costas malagueñas, que fueron internadas con vigilancia en el polideportivo de Ciudad Jardín. En este punto, han asegurado que "no es la primera vez que esto ocurre, el pasado día 16 de junio trasladaron al pabellón de Ciudad Jardín a 93 inmigrantes rescatados".

"La misma situación --ha continuado-- se volvió a repetir el pasado 12 de noviembre con 157 inmigrantes y el pasado 17 de noviembre, Subdelegación del Gobierno acordó que el polideportivo de Ciudad Jardín iba a seguir utilizándose como centro provisional para albergar a personas migrantes".

Málaga para la Gente no está de acuerdo y ha apostado por que exista un lugar "de acogida y tránsito, que no sea provisional ni improvisado, con unas condiciones dignas, en el mismo Puerto de Málaga, y que estas persobas no sean trasladadas ni a centros de internamiento provisionales ni a CIE".

En concreto, este es uno de los puntos que incluye la propuesta de Málaga para la Gente, que también pide que los partidos de la Corporación acuerden instar a las administraciones públicas a que garanticen de forma suficiente la provisión de recursos para la acogida en condiciones dignas a los y las inmigrantes que llegan a nuestras costas, así como que se adopten las medidas que se requieran para evitar que se vulneren los derechos humanos de estas personas.

También censurar los hechos ocurridos en Archidona y exigir las responsabilidades políticas oportunas, así como rechazar también que el pabellón de Ciudad Jardín se convierta de facto en un centro de internamiento de personas migrantes.

Por último, Málaga para la Gente reclama la eliminación de los centros de internamientos de inmigrantes donde se priva de libertad a personas en peores condiciones que las propias cárceles, así como rechazar las deportaciones forzosas sin respeto a los Derechos Humanos.

Por su parte, Pernía ha recordado que las organizaciones que trabajan a diario desde cooperación hasta la acogida abogan por que "cambie el ciclo que siguen las políticas europeas de instalar vallas, encarcelar a los inmigrantes, y multiplicar las dificultades para que lleguen las personas" y "apuestan por las constituciones europeas y los derechos humanos".

En cuanto a la propuesta de Málaga para la Gente de crear un lugar permanente en el puerto, Luis Pernía ha explicado que dicha propuesta le facilitaría el trabajo a los colectivos que trabajan en la acogida, ya que en estos momentos se hace todo de manera improvisada y "para salir del paso".

"Esta ciudad, que ha sido siempre hospitalaria y su propia geografía son dos brazos abiertos debe disponer de un espacio digno para la recepción". El representante de Málaga Acoge ha añadido que contar con un lugar digno para recibir a estas personas "dignifica también el derecho a emigrar", ha concluido.