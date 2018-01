La Filmoteca programa dos ciclos dedicados a Ingmar Bergman y al director chino Wong Kar-wai

23/01/2018 - 14:30

La Filmoteca de Zaragoza ha programado para este primer trimestre de año dos grandes ciclos de cine. Uno de ellos está dedicado al cineasta sueco Ingmar Bergman, que este año se celebra el centenario de su nacimiento. Se proyectan unas 30 películas con las que los asistentes podrán disfrutar hasta el próximo mes de mayo. El otro ciclo está dedicado a la filmografía del director contemporáneo Wong Kar-wai y finalizará el 23 de marzo.

Ingmar Bergman (Uppsala, Suecia, 1918- F*rö, Suecia, 2007) Hijo de un pobre pastor luterano y de una caprichosa burguesa de una acaudalada familia, es educado bajo una fuerte represión de la que sólo puede liberarse gracias a su desarrollada imaginación.

A los 18 años deja a su familia para estudiar letras en la Universidad de Estocolmo, escribir teatro y estrenar algunas obras a principios de los años cuarenta. Su éxito hace que sea contratado como guionista de Svensk Filmindustri -productora de la mayoría de sus películas-, y comience a escribir guiones y enseguida también a dirigirlos, pero sin abandonar el teatro.

Durante los años cincuenta y sesenta, los de máxima actividad, llega a dirigir dos obras de teatro durante el invierno y una película en verano.

En el primer período de su obra sus personajes tienen un pesimismo que marca un comportamiento al que los empuja un destino mucho más fuerte que ellos, está muy influido por el realismo poético francés, dura once años y está formado por quince películas.

Comienza con Crisis (Kris, 1945) y finaliza con Sueños (Kvinnodröm, 1955) y su personalidad y sus obsesiones sólo aparecen de manera esporádica, principalmente en Juegos de verano (Sommarlek, 1951), Un verano con Mónica (Sommaren med Monika, 1953) y Noche de circo (Gycklarnas afton, 1953), que se sitúan entre sus mejores trabajos.

MÁS PERIODOS

El segundo período dura diez años y está integrado por once variadas producciones que le dan a conocer internacionalmente; durante él consigue un perfecto dominio de la técnica, lo que le permite la plena expresión de su fuerte personalidad, pero debe luchar para hacer las películas que le interesan.

Esta etapa se abre con Sonrisas de una noche de verano (Sommarnattens leende, 1955) y se cierra con ¡Esas mujeres! (För att inte tala om alla dessa kvinnor, 1964), pero entre ambas comedias se sitúan sus obras más trascendentes: El séptimo sello (Det sjunde inseglet, 1957), Fresas salvajes (Srnultronstället, 1957), El rostro (Ansiktet, 1958), El manantial de la doncella (Jungfrukällan, 1959) y la trilogía sobre el silencio de Dios integrada por Como en un espejo (Sasom i en spegel, 1961),Los comulgantes (Nattvardsgästerna, 1962) y El silencio (Tystnaden, 1963), donde las preocupaciones religiosas, el miedo a la muerte y el papel del artista en la sociedad aparecen magistralmente expuestos dentro de un elaborado expresionismo.

El tercer período comienza con la genial Persona (1966) y acaba con la magistral Gritos y susurros (Viskningar och rop, 1972), dura seis años y está formado por siete películas, entre las que destacan La vergüenza (Skammen, 1968), El rito (Riten, 1969), Pasión (En passion, 1969) y La carcoma (Beröringen, 1971) -su primera producción hablada en inglés-, experiencias aisladas que en su totalidad son obras maestras, sobre temas tan personales como el vampirismo intelectual, la lucha contra el destino y el papel de los intelectuales en el mundo.

El cuarto y último periodo es bastante irregular; dura otros diez años y está compuesto por nueve obras. Se ha convertido en un genio mundialmente reconocido, lo que le permite crear su propia productora y lanzarse a nuevas experiencias: la creación de series de televisión como Secretos de un matrimonio (Scener ur ett äktenskap, 1973), el rodaje en la República Federal Alemana en inglés de El huevo de la serpiente (Das Schlangenei, 1977) por problemas con la hacienda sueca, y la dirección de películas experimentales como Después del ensayo (Efter repetitionen, 1984), que cierra su filmografía.

Sin embargo, junto a obras de gran interés como Sonata de otoño (Höstsonaten, 1978) o simplemente geniales, como Fanny y Alexander (Fanny och Alexander, 1983), se sitúan películas muy flojas, como La flauta mágica (Trollflöjten, 1974), rodaje de un montaje suyo de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Cara a cara (Ansikte mot ansikte, 1976), regreso a sus temas de siempre, y De la vida de las marionetas (Aus dem leben der marionetten, 1980), un fallido experimento.

Retirado de la dirección de cine desde principios de los ochenta, se dedica al teatro, a la publicación de los excelentes libros de memorias Linterna mágica (1987) e Imágenes (1990) y a escribir guiones para otros con una fuerte carga autobiográfica, origen de la serie de televisión Las mejores intenciones (Den goda Viljan, 1991), de Bille August, y de las películas Niños del domingo (Söndagsbarn, 1992), de Daniel Bergman, y Conversaciones íntimas (Confessions, 1998) e Infiel (Trolösa, 2000), de Liv Ullmann.

También hace la obra maestra para televisión Saraband (2003), pero exhibida en salas, donde, treinta años después, vuelve a los personajes de Secretos de un matrimonio.

WONG Kar Wai (Shangai, 1958)

Nace en Shanghái y se traslada a Hong Kong a los cinco años con sus padres huyendo de la revolución cultural. Estudia artes gráficas y fotografía en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Hace un curso de producción en la cadena de televisión TVB y luego comienza a trabajar como ayudante de dirección en televisión antes de convertirse en guionista profesional a mediados de la década de ochenta.

Entre los más de cincuenta guiones de todo tipo que escribe, destacan los dirigidos por Patrick Tam, en especial The Final Victory. Debuta como director As Tears Go By,1988, parte intermedia de una trilogía de acción inspirada en Malas calles (Mean Street 1973), de Martin Scorsese.

Su éxito y numerosos premios le permiten hacer en condiciones mucho mejores Days of Being Wild / Días Salvajes, 1990, una ambiciosa historia, dividida en cuatro partes y protagonizada por actores conocidos, pero es un fracaso de público. Lo que le lleva a Ashes of Time / Dung che Sai Duk, 1992, melodrama de artes marciales, basada en una novela de Jin Yong, donde las escenas de acción están más cercanas de la danza que violencia.

En una larga pausa del rodaje de la anterior, realiza Chung-king Express,1994, integrada dos historias similares, la irregular Chungkinh House y la mucho más interesante Mignight Express. Obtiene el premio al mejor director en el Festival de Cannes con Happy Together /Cheun Gwong Tsa Sit, 1997 que narra con su peculiar estética, y una excesiva lentitud, los desgarrados amores entre una pareja de homosexuales chinos en Buenos Aires, y se convierte en un conocido director con las personales historias de amor, ambientadas en Hong Kong, Deseando amar / In the Mood for Love, 1999 y el largometraje 2046, en 2004, así como su primera película rodada en inglés, My Blueberry Nights, en 2007. Fue presidente del jurado en Cannes 2006.

Ha realizado numerosos cortos, En 2004 dirigió el episodio "The Hand" de la película Eros. En 2007 dirigió el corto "I Traveled 9000 km to Give It to You", para el proyecto de Gilles Jacob Chacun son cinéma, estrenado en Cannes. En 2013 dirige The Grandmaster que inauguró la 63 Edición del Festival de Berlín.