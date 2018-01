Cs ve "impropio" que PP se ponga "de perfil" en la comisión de presupuestos, con "cero propuestas y papeles"

23/01/2018 - 14:33

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha puesto en valor el "paso dado" este martes para la aprobación final del presupuesto municipal de este año, tras pasar el trámite de enmiendas en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, una comisión en la que considera que el PP ha tenido un comportamiento "impropio", ya que el grupo de Beltrán Pérez "se ha puesto de perfil al abstenerse en todas las enmiendas del resto de formaciones, trayendo cero propuestas y cero papeles".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Millán ha incidido en que hay que felicitarse porque se ha dado "un paso en ese camino hacia la aprobación del presupuesto 2018 para la ciudad". "Eso es lo que pretendemos todos o al menos este grupo municipal", matiza.

En este marco, deja claro que Cs lo que pretende es que Sevilla tenga "lo antes posible" un presupuesto y que este sea "el mejor posible porque de ello depende el progreso de esta ciudad, la política social y las inversiones".

Considera que este martes en la Comisión de Hacienda ha ocurrido lo que estaba previsto porque "hay cuatro grupos que hicieron sus deberes, que presentaron sus enmiendas, que cumplieron con la normativa y que hoy han puesto encima de la mesa sus propuestas para que se voten".

Frente a ello, apunta al PP, que "no cumplió sus deberes, que no presentó ninguna enmienda, que no tenía ni un solo papel encima de la mesa, ni una sola propuesta", por lo que critica que "evidentemente se ha puesto de perfil respecto a un instrumento fundamental para esta ciudad, como es el presupuesto municipal".

"Creo que es eso impropio de un grupo municipal con 12 concejales, por lo que creo que los sevillanos deben tomar nota de lo que ha pasado en el día de hoy", resalta, advirtiendo de que lo planteado estos días por Beltrán Pérez ha sido "palabrería" frente a los hechos de la Comisión de Hacienda, "con cero propuestas y cero enmiendas".