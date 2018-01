PDeCAT, Cs, PSC y PP de Barcelona ven a Colau sin proyecto y aseguran que ha fracaso en vivienda

Los grupos municipales en Barcelona del PDeCAT, Cs, PSC y PP han sostenido este martes que la alcaldesa, Ada Colau, no tiene proyecto y que ha fracaso en sus políticas para garantizar el acceso a la vivienda, como han asegurado en sendas ruedas de prensa que quedó demostrado en su conferencia de este lunes.

El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento, Jaume Ciurana, ha criticado que Colau no tiene un proyecto a medio ni largo plazo, y ha advertido de que el mandato está políticamente acabado porque no da más de sí y que, "aunque la ciudad tira, los problemas cotidianos están más presentes que nunca".

Ha dicho que Colau ha perdido toda la "frescura política que ella se autootorgaba" y que ha decepcionado a muchos ciudadanos que vieron en ella una esperanza porque ahora nadie representa como ella el conservadurismo y el inmovilismo, y es la cara más visible del sistema en Catalunya, según Ciurana, que dice que la alcaldesa está aislada políticamente y carece de liderazgo.

Preguntado sobre la propuesta de Colau de condicionar las licencias de grandes rehabilitaciones a garantizar derechos de los inquilinos, Ciurana ha dicho que es un "síntoma del fracaso de su gran prioridad", en referencia a la vivienda, y ha dicho que otras medidas en el mismo sentido han resultado ineficaces.

La líder de Cs en el Ayuntamiento, Carina Mejías, ha criticado que Colau prevea pactos de ciudad con los grupos independentistas: "Hay un pago de favores, un cambio de cromos, un abstención por abstención" entre ellos en el Ayuntamiento y el Parlament, según ella, que ve que Barcelona queda sometida a intereses partidistas.

Ha puesto en duda la legalidad de la medida para condicionar las rehabilitaciones, que además "condenaría el parque de vivienda a su envejecimiento y degradación", por lo que considera que se trata de una propuesta improvisada que no se ha calculado bien, según ella.

La portavoz socialista, Carmen Andrés, ha dicho que la conferencia de Colau fue "superficial, estuvo alejada de los problemas reales de los barceloneses" y sin una hoja de ruta para lo que queda de mandato, desde un Gobierno municipal que ha quedado muy debilitado por la expulsión del PSC, que aportaba la estabilidad necesaria para la gobernanza, según ella.

Sobre las medidas de vivienda, Andrés ha afirmado que BComú "ha pasado de la indignación a la impotencia en el tema de la vivienda, y pasará a la frustración ciudadana", porque barceloneses tenían expectativas de que Colau resolviera el asunto, tal y como prometió, ha añadido la edil.

El presidente del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha sostenido que Colau "no tiene proyecto que ofrecer a los barceloneses salvo cortinas de humo", y ha criticado que hace de activista porque no sabe ejercer de alcaldesa, y que gobierna a la contra porque no sabe hacerlo a favor de la ciudad.

Ha pedido que, en vez de poner vetos a la rehabilitación con esta medida, promueva incentivos y destine a la vivienda los recursos necesarios, y ha asegurado que esta propuesta evidencia su fracaso en las políticas de vivienda, y se ha preguntado: "Si no puede hacer nada para frenar los alquileres como alcaldesa, ¿por qué no lo dijo prometió que pondría fin a esta realidad?"

Preguntado por la campaña internacional para potenciar la imagen de Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC), Ciurana ha dicho que es una buena iniciativa, pero ha añadido: "El problema es cuando es flor de un día o cuando se tiene que hacer a regañadientes".

El dirigente popular ha señalado sobre la campaña que "nunca es tarde si la dicha es buena", aunque ha defendido que la mejor proyección que puede dar la alcaldesa de la ciudad es gestionarla eficazmente y con seguridad jurídica y solvencia institucional que aseguren la confianza hacia los inversores.