El primer concejal hombre trans de la Comunitat: "Seguimos venciendo al estigma" pero "falta mucho camino por recorrer"

23/01/2018 - 14:51

El primer concejal hombre trans de la Comunitat Valenciana, Guillem Montoro, ha celebrado que este colectivo avanza "día a día" para vencer "al estigma y a la transfobia". No obstante, ha avisado de que "todavía falta mucho camino por recorrer" por la igualdad de derechos.

El joven, de 22 años, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento del municipio valenciano de Paiporta. El próximo jueves recogerá el acta como regidor de Transparencia Modernización y Participación Ciudadana y se convertirá así en el primer hombre transexual regidor de la Comunitat.

Montoro, que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Isabel Martín, y por el director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha aseverado: "Día a día seguimos venciendo al estigma y a la transfobia, pero sobre todo a la patologización de nuestras entidades. Al igual que con la homosexualidad, sigue habiendo un largo camino por recorrer".

Además, ha añadido que "es importante que los jóvenes que están en sus casas vean a una persona que es visible y se den cuenta de que no pasa nada".

"De lo que no se habla, no existe, --ha continuado-- y la realidad es que las personas trans formamos parte de esta sociedad, pero todavía somos ciudadanos y ciudadanas de segunda, históricamente maltratadas y olvidadas. Como persona trans, ahora tengo la oportunidad de llevar al colectivo a un lugar de representación publica en la política valenciana, donde mi voz sea escuchada y puesta en valor".

En la misma línea, ha argumentado que, para conseguir "la igualdad real", las personas transexuales deben "hacerse visibles en todos los ámbitos, salir a la calle, luchar contra la discriminación y seguir reivindicando derechos". "Queremos ser ciudadanos y ciudadanas de primera. Es hora que las personas trans seamos tratadas con la dignidad que merecemos", ha sentenciado.

"ME HAN LLAMADO COSAS COMO ANTINATURA"

Durante su comparecencia, ha denunciado insultos a través de Twitter por anunciar su nuevo cargo. "Durante lo últimos días se me ha cuestionado la necesidad de hacerlo público por el hecho de ser trans", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que sigue "sufriendo actos de transfobia". "Me han llamado cosas como ser antinatura o no normal, como si fuera ciudadano de segunda. Se sigue pensando que la transexualidad es algo de lo que avergonzarse", ha lamentado.

El próximo jueves se convertirá en el primer hombre trans concejal en la Comunitat Valenciana y en uno de los pocos que han conseguido este cargo a nivel nacional. "La primera mujer trans activa en la política valenciana fue Manuela Trasobares, pero soy el primer hombre trans concejal visible, en principio, en la Comunitat Valenciana y en España. Ha habido otros casos pero no visibles", ha explicado Montoro.

Además, el próximo edil de Transparencia, Modernización y Participación Ciudadana de Paiporta, ha señalado que su referente a nivel político es Carla Antonelli, a la que se ha referido como "una activista nata", aunque por el momento no ha podido "hablar" con ella.

Nacido en Paiporta en 1995, Guillem Montoro es titulado como Técnico en Atención Sociosanitaria y Técnico Superior de Promoción de Igualdad de Género, y activista por los derechos del col·lectivo LGTB.

Miembro de Compromís desde el año 2014, participó en la elaboración de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, más conocida como 'Ley Trans', una norma que la coalición se comprometió a impulsar en su programa electoral en las pasadas elecciones.