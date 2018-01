PP advierte de que si Cifuentes comparece el 2 de febrero con la petición de Cs no podrá hablar de las actas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha advertido este martes de que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene que comparecer finalmente el día 2 de febrero en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política a raíz de la petición de Ciudadanos, no podrá hablar de la entrega de actas del Canal de Isabel II porque no es el motivo de dicha comparecencia.

La petición registrada por Ciudadanos en abril, con la que ahora Ciudadanos quiere que Cifuentes comparezca el 2 de febrero y así lo va a pedir en la Mesa de la Comisión de Investigación, solicitaba la intervención de la presidenta madrileña "como consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014", para informar en términos generales sobre el caso Lezo.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha asegurado hoy, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que, una vez que la presidenta autonómica vaya a comparecer, allí se le cuestionará sobre el tema de las actas.

Para Ossorio, Ciudadanos "vuelve a mentir", ya que la petición de comparecencia es de abril del año pasado y el tema de la remisión de las actas es posterior. "No se va a poder hablar sobre esa materia. Cuando alguien comparece, se tiene que acoger al motivo por el que va a comparecer", ha aseverado.

El popular ha sostenido que ayer durante la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente, "Ciudadanos se lo pensó dos veces" a la hora de apoyar la comparecencia del próximo 2 de febrero porque puede tratarse de un delito de prevaricación, ya que la letrada dice que "esas comparecencias no encajan".

"A la secretaria general le insistieron sobre si era licita o no la comparecencia de Cifuentes. Ella sostuvo que esa cuestión no encajaba con el objeto ni con el rango temporal. Lo de calificarlo lícito o ilícito ya no hace falta", ha dicho Ossorio, que ha acusado a Cs de mentir también por esto porque no hubo un error de forma" sino que es "ilegal".

"Ciudadanos miente con que ha habido un problema formal que se puede arreglar. Ahí miente, no hay ningún error de forma, es problema de fondo, no es problema de redacción. El asunto de las actas no entra en el objeto de la Comisión ni en el rango temporal, no son legales, son ilícitas y no se pueden tramitar", ha añadido Ossorio.