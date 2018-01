El sector de la chirla demanda ayudas "urgentes y dignas" ante el cierre del caladero

23/01/2018 - 15:19

Unas cien personas afectadas por el cierre del caladero del Golfo de Cádiz a la pesquería de la chirla se han concentrado este martes ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva para pedir a la Junta de Andalucía ayudas "dignas y urgentes" para paliar esta medida.

HUELVA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández Belmonte, ha remarcado que el sector necesita ayudas porque "se trata del segundo cierre consecutivo" para los 96 barcos dedicados a la chirla.

En este sentido, Fernández ha recordado que en el anterior cierre no contaron con ayudas, por lo que son muchos los trabajadores que ya no cuentan con prestación por desempleo y por tanto, ha hecho hincapié en la importancia de que la administración regional dé unas ayudas "dignas y de manera rápida". "No podemos permitirnos estar otro siete y ocho meses sin tener ni siquiera subsidio", ha agregado, incidiendo en que las mismas deben ser "lo más altas posibles".

En este punto, ha valorado "el compromiso" del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, de intentar que las ayudas fueran de la mayor cuantía posible dentro de lo que marca la ley.

Además, Fernández Belmonte ha reclamado la dimisión de la director general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez Martín, a quien ha reclamado "una nueva regulación de pesca que involucre a administración, científicos y sector, ya que hasta el día de hoy, se nos ha llamado pero no se han tenido en cuenta".

Como ha proseguido, el sector "lleva tres cierres, uno en 2011, otro en 2017 y el de ahora y son muchos padres de familia los que dependen de este sector, casi 1.500 entre directos e indirectos y Andalucía no puede permitir esto".

En esta misma línea, se ha manifestado el patrón mayor de la Cofradía de Isla Cristina, Mariano García, quien se ha mostrado convencido de que el cierre es consecuencia de "una mala gestión administrativa y una mala política pesquera".

Por ello, tras criticar a la Consejería que "haya cerrado las puertas al sector", ha sostenido que tiene que haber "diálogo" para que se produzca "un cambio" en el modelo de gestión y espera que la Junta valore sus propuestas que pasan por una división de zonas más amplia, o establecer topes de capturas y no de horarios.