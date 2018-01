Hervías (Cs) dice que las elecciones catalanas ejemplifican que se puede "ganar al bipartidismo" y al "separatismo"

23/01/2018 - 15:25

El secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha asegurado este martes en Alicante que las últimas elecciones catalanas del 21 de diciembre son "un ejemplo de que se puede ganar a los separatistas y al bipartidismo", y ha insistido en que los resultados de Cataluña son su "hoja de ruta" para las elecciones generales, porque su partido "tiene equipo", "sabe gestionar" y está "capacitado y preparado" para gobernar en España.

ALICANTE, 23 (EUROPA PRESS)

Hervías ha comparecido ante los medios tras un encuentro mantenido en la sede del partido en Alicante con el equipo de la secretaría de organización, con el objetivo de analizar la estrategia de implantación del partido en la provincia, un plan que les está "permitiendo crecer de una forma sólida, continuada", según ha puntualizado.

Al respecto, ha detallado que en el conjunto de la Comunitat Valenciana el partido cuenta actualmente con 2.610 afiliados, de los cuales 875 pertenecen a la provincia de Alicante, con medio centenar de agrupaciones de Ciudadanos en la provincia. Así, ha explicado que en comarcas interiores como El Comtat ya han conseguido crear "estructuras orgánicas", y ha destacado que Alicante es la provincia valenciana donde Cs tiene "mayor implantación".

Así, ha considerado que "la labor" que hace el partido "desde las agrupaciones y las instituciones" está "dando sus frutos" y les ha permitido crecer un 20% en número de afiliaciones de septiembre a enero en Alicante y un 19% en el conjunto de la Comunitat, por lo que, a su juicio, están "demostrando" que Ciudadanos tiene "equipo, que sabe gestionar, que sabe liderar, que tiene ideas y propuestas" para gobernar a partir de 2019, según ha indicado.

En la misma línea, el secretario de organización de Ciudadanos ha apuntado que los procesos internos de selección de candidatos los llevarán a cabo en 2019, "no como otros partidos que empiezan pronto a sacar las calculadoras electorales", ha opinado.

Asimismo, ha remarcado que los de Ciudadanos son "afiliados reales, no es gente que está en impago o afiliados que no existen como sí hacen otros partidos, que con tal de engordar la afiliación nunca dan de baja a los que no pagan la cuota".

Por ello ha remarcado que Ciudadanos es "un partido con democracia interna, un partido que nos gusta escuchar a nuestros militantes, que son el motor del partido, y cuando llegue 2019 el momento de elaborar candidaturas escucharemos a la militancia".

"MALA GESTIÓN"

En su comparecencia, Fran Hervías se ha referido a la "mala gestión" llevada a cabo por "el bipartidismo y partidos como Podemos y Compromís", una gestión que desde su partido han "intentado reconducir", según ha asegurado, al tiempo que ha detallado que siempre han "tendido la mano a la hora de gestionar unos presupuestos y presentar propuestas", propuestas que "siempre han sido rechazadas", ha lamentado.

En ese sentido, ha concretado que desde Ciudadanos presentaron al equipo de Gobierno de Alicante una propuesta de inversión de un millón de euros "necesarios" en la zona norte, pero que "la respuesta del PSOE, Compromís y Podemos siempre ha sido no", pese a que las propuestas de Ciudadanos son "en aras de la regeneración, de la lucha contra la corrupción pero también en el tema de las políticas sociales", ha remarcado.

También se ha referido a la labor de su partido en las Corts Valencianes, donde ha destacado que han "liderado que se eliminen los aforamientos" pero que "los viejos partidos han dicho no" porque, a su juicio, "no quieren tener la igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos", de manera que ha apuntado que desde su formación seguirán trabajando para que los aforamientos se eliminen y para que haya "un gobierno digno en el conjunto de la Comunitat y en Alicante", ha sentenciado.

CORRUPCIÓN DEL PP

Además, el secretario de organización de Ciudadanos ha contrastado la labor de su partido en los ayuntamientos y las Corts con "los casos de corrupción que van saliendo, los casos del PP; una corrupción por desgracia institucionalizada por el PP", frente a la que desde su partido seguirán "trabajando en aras de la transparencia, la regeneración y de esa lucha contra la corrupción", ha puntualizado.