'Infirmes' reflexiona sobre la identidad a través de las fotografías de Berena Álvarez en la Sala del Tossal

23/01/2018 - 15:55

El proyecto 'Infirmes', en el que la fotógrafa Berena Álvarez Fernández reflexiona sobre la identidad humana, llega el jueves a la Sala del Tossal de València. El trabajo fue seleccionado por un jurado compuesto por el fotógrafo Francesc Vera, por el catedrático de Estética Romà de la Calle y por el historiador y crítico de arte Tomàs Llorens.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

'Infirmes' fue el ganador de la quinta edición del Máster en Fotografía: Producción y Creación de la escuela valenciana Espai d'Art Fotogràfic. El galardón de esta escuela otorga como premio la financiación de una publicación monográfica, la producción de una exposición y su introducción en un circuito internacional de exposiciones, ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

"Los individuos somos resultado de construcciones sociales y, por eso, no pertenecemos a una identidad natural, sino construida" es la reflexión de la que surge el trabajo de Berena Álvarez. Partiendo de la idea de que todos somos igual de anómalos, esta fotógrafa plantea por qué la identidad de una persona no puede ser tan válida como la de cualquier otra. Además, se cuestiona quién decide lo que es aceptado y lo que no en nuestra sociedad.

La muestra está formada por retratos compuestos de dos planos diferentes superpuestos por medio de transparencias: espacios institucionales, por un lado, y retratos realizados desde diferentes ángulos, por otro. Esos espacios fotografiados son lugares institucionales que, según la artista, contribuyen en la construcción de la identidad del individuo. Así, se encuentran en los retratos dos vertientes: la identidad natural y la construida.