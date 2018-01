El Festival Rockin' Race Jamboree de Torremolinos contará con mas de una treintena de artistas

23/01/2018 - 16:17

Enlaces relacionados La consejera de Salud y el Consejo de Transparencia analizan el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la UE (17/01)

La XXIV edición del festival 'pin up' Rockin' Race Jamboree, que tendrá lugar los días 1, 2, 3 y 4 de febrero en el municipio malagueño de Torremolinos, contará con más de una treintena de artistas, entre los que destacan Chris Montez, Wayne Hancock, James Intveld, Kim Lenz, Deke Dickerson, Big Sandy and His Fly-Rite Trio, Si Cranstoun y Scotty Baker, entre otros.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Chris Montez vendrá por segunda vez a España y repetirá en el escenario del festival torremolinense. El Rockin' Race Jamboree ha obtenido el reconocimiento de ser uno de los festivales internacionales "más importantes" dentro del calendario en cuanto a sonidos y cultura 'vintage' y retroamericana se refiere, según ha informado este martes el Consistorio en un comunicado.

Cada febrero la Costa Del Sol recibe a los "miles" de aficionados que viajan hasta Torremolinos "exclusivamente" para disfrutar del festival. Estos turistas llegan de todas partes del mundo como México, Japón, Australia, Estados Unidos y Europa con la finalidad de disfrutar de la programación ofrecida por el festival y pasar unos días de vacaciones en la localidad que durante estos días ofrecerá más de 30 actuaciones en los cuatros escenarios con los que cuenta el Rockin' Race Jamboree.

La colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos ha hecho posible que varias de las actividades tengan lugar en la plaza de La Nogalera del centro de la localidad el sábado 3 de febrero a partir de las 12.00 horas y el domingo 4 de febrero en la plaza de El Remo de La Carihuela, entre las que se incluye la exhibición de vehículos clásicos americanos pre-65, conciertos y clases de baile.

Además, el encuentro destaca por las sesiones musicales con djs nacionales e internacionales y expositores con una de las ofertas "más completas" que existen en España de discos, ropa o complementos de inspiración retro. El público asistente al evento se caracteriza por el amor a la música y la cultura de todo lo relacionado con los años 40, 50 y 60, desde ropa, coches, instrumentos musicales, discos y un "sinfín de añadidos que toman como identificación ese estilo de vida", ha informado.