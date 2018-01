La CUP avisa que la falta de información no ayuda a "tejer confianzas" con Puigdemont

23/01/2018 - 16:53

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha advertido este martes de que la falta de información del programa de Govern para esta legislatura del candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ayuda a "tejer confianzas".

En una rueda de prensa, Sànchez ha explicado que el próximo sábado se reúne el Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentaria de la CUP para decidir si respaldan o no la candidatura de Puigdemont.

Por ese motivo, ha alertado de que la falta de información sobre qué pretende hacer la candidatura de Puigdemont si consigue gobernar Catalunya no es útil de cara al debate que prevén mantener sus órganos de dirección: "Que no se tengan todos los elementos no ayuda a tomar la decisión".

Sánchez ha desvelado que sí se han producido contactos entre la CUP y el resto de fuerzas independentistas en los que ha habido "algún intercambio escueto de propuestas", pero adolecen de la falta de concreción que la CUP reclama.

En concreto, la CUP exige saber si la propuesta de gobierno de la candidatura de Puigdemont es para desplegar la república catalana o pretende llevar a cabo una acción política propia de una legislatura autonomista, algo que decantaría su voto.

De hecho, la falta de claridad a la hora de explicar la propuesta de Govern hace sospechar a los 'cuparies' de que "la voluntad republicana no es prioritaria" en los planes de Puigdemont.

Preguntada por si los órganos de dirección de la CUP rechazarían la investidura del candidato a presidente si no conocen cuáles son sus intenciones cuando se haga con el Ejecutivo catalán ha contestado que "todos los escenarios están abiertos".

REUNIONES DE TORRENT

Sànchez ha explicado que su formación entiende que la situación política catalana es excepcional "porque hay quienes tienen que delegar su voto por estar en prisión y porque otros están en el exilio, en un contexto de represión".

"Independientemente de quien acabe dirigiendo la Generalitat y cómo lo acabe haciendo, entendemos que desde las fuerzas republicanas no se puede permitir ninguna injerencia en el Parlament ni en sus electos", ha subrayado.

Por eso, ha emplazado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a "habilitar los instrumentos para que ningún derecho de los electos quede vulnerado" así como la soberanía del Paralment.

En ese sentido, ven positivo que Torrent viaje el miércoles a Bruselas y tenga previsto reunirse con los diputados encarcelados, si es para habilitar esos mecanismos.