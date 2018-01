El Consorcio Teatro López de Ayala aprueba su presupuesto 2018, dotado con 1,18 millones de euros

23/01/2018 - 17:06

El Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz ha aprobado este martes el presupuesto 2018 de la entidad, dotado con 1.181.000 euros, y en el que se incluyen las aportaciones de las instituciones y los ingresos previstos.

BADAJOZ, 23 (EUROPA PRESS)

Además, el Teatro López de Ayala mantiene su línea de actuación de organizar espectáculos durante todo el año, y para ello ha programado unas 200 actividades culturales.

De este modo se ha puesto de manifiesto en la reunión del consorcio mantenida este martes en la capital pacense, y que ha estado presidida por la consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias.

Cabe recordar que dicho consorcio está integrado por representantes de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación CB.

Se trata de un año en el que se celebra una efemérides "muy especial" para el López de Ayala, el 25 aniversario de la reapertura del teatro tras la reforma. Durante el mes de mayo se han preparado varios actos para conmemorar esta fecha, explica en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

PROGRAMACIÓN

En total habrá 44 representaciones teatrales entre otras 'El Intercambio', protagonizada por Gabino Diego, o la infantil 'El reto de Zeus', de la compañía extremeña Panduro, coproducida con la Junta de Extremadura, así como otras actividades dedicadas a los más pequeños dentro del programa 'Teatro en familia' que se completan con la 41 edición del Festival de Teatro de Badajoz, que se celebra durante el mes de octubre y noviembre.

En cuanto a la música, nombres conocidos como el grupo Los Secretos que actuaron en enero; el cantante cubano Pablo Milanés que volverá a pisar las tablas del teatro en mayo; el trío leonés Café Quijano; la cantante canaria Rosana; el argentino Coti; la pianista y cantaora flamenca María Toledo; el cantautor Ismael Serrano en su gira 20 aniversario; y Andrés Suárez.

También, La Bien Querida, las extremeñas Mara Miranda y Chloé Bird, La Shica, Nacho Campillo, Joaquín Pareja-Obregón, el grupo extremeño Diván Du Don o Siempre Así en diciembre y Los Vivancos con su nuevo espectáculo 'Nacidos para bailar' el 3 de marzo.

Completan esta lista citas importantes dentro del panorama musical, como la celebración durante el mes de mayo y junio del XXXV Festival Ibérico de Música de Badajoz, el Festival de Flamenco y Fado en julio o la 31 edición del Festival Internacional de Jazz de Badajoz durante noviembre.

Habrá lugar también para la lírica con las óperas de Verdi El Trovador, que se representará el 28 de febrero, y La Traviata el 19 marzo y se completará la oferta de música clásica con seis conciertos a lo largo del año.

El humor también tiene su espacio con Tony Rodríguez y Comandante Lara en febrero para presentar 'El último duelo'; Luis Piedrahita con 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas'; Faemino y Cansado con 'Quien tuvo retuvo' en octubre o Edu Soto en noviembre. Vuelve en marzo el humorista Manu Sánchez con 'El buen dictador' y también en este mes la comparsa gaditana El perro andalú de Martínez Ares.

La magia tiene varios protagonistas, en concreto, el extremeño Christian Magritte y el último montaje de Anthony Blake en abril o la Gala de Magia Ciudad de Badajoz en octubre.

MUSICAL

A finales de 2018, concretamente del 7 al 11 de noviembre, volverá al escenario del López de Ayala el musical The Hole Zero, que deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54. Se trata de la tercera parte de este espectáculo que tanto éxito tuvo años pasados en el teatro López de Ayala. También estará el musical Music Has no Limits en mayo y Dirty Dancing en septiembre.

La terraza de verano del López de Ayala volverá a centrar las actividades de los meses de julio y agosto con conciertos, el cine de verano que patrocina la Fundación CB y la celebración de la XXIV edición del Festival Ibérico de Cine, que ya ha logrado encontrar su sitio en este escenario al aire libre a finales del mes de julio. En total habrá unas 20 proyecciones cinematográficas.

Asimismo, en esta programación que la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrecerá durante el año un total de 23 conciertos entre didácticos, o los destinados a mayores, además de otros de forma puntual.

En cuanto a danza, hay previstas unas 21 actuaciones, parte de ellas de los festivales de las escuelas de danza de Badajoz que se celebran durante junio y el espectáculo de flamenco de Jesús Ortega de este mismo mes.