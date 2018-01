La portavoz de Cs en Galicia afirma que "no se vetará" el debate de la AP-9 y avisa a Feijóo que su partido "sí" lo hace

23/01/2018 - 17:06

Olga Louzao asegura que habrá candidatos en las siete ciudades en 2019 y trabajan para expandir las 30 agrupaciones actuales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en Galicia, Olga Louzao, ha defendido que su formación política "no vetará" el debate sobre la transferencia de la autopista AP-9 en el Congreso de los Diputados y ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de mantener una postura "populista" a este respecto, puesto que su partido "sí" está censurando --dijo-- esta cuestión en la Cámara Baja.

En declaraciones a Europa Press, la dirigente de la formación naranja en Galicia y concejala en Lugo no ha concretado, no obstante, la postura que adoptará la formación al respecto del debate, puesto que, argumentó, su formación política siempre basa sus posicionamientos cuando cuenta con los informes "técnicos" pertinentes.

Pese a ello, se ha mostrado rotunda al respecto de que sí quiere que se dé el debate en el Congreso y ha afirmado que su partido, que tiene representación en la Mesa del Congreso y que con otras formaciones políticas desbancan la mayoría del PP en el órgano rector, "no vetará" este debate.

"El problema no lo tiene Ciudadanos, Feijóo tiene una postura populista. Quiere la transferencia y su partido está vetando (el debate). Ciudadanos no va a vetar ese debate, queremos hacerlo para tomar una decisión técnica", ha explicado a Europa Press Olga Louzao, quien ha indicado que la decisión será "la que mejor beneficie a los gallegos". "Queremos una autopista que no sea sangrante", ha remarcado, en referencia a los peajes que soportan los usuarios.

Así, la dirigente de la Ciudadanos en Galicia ha defendido que "es necesario que ese debate exista". "Queremos que ese debate exista y que se pueda mostrar", ha remarcado, tras asegurar que en el "ADN de Ciudadanos" se encuentra las decisiones basadas en la "información técnica".

IMPLANTACIÓN EN GALICIA

Por otro lado, Olga Louzao ha asegurado que continúa la implantación de Ciudadanos en Galicia y que, en este sentido, se preparan para las próximas elecciones municipales, con 30 agrupaciones ya constituidas. Actualmente, la formación naranja tiene 16 ediles en toda Galicia, aunque no cuenta con representación autonómica ni con diputados en el Congreso por ninguna de las circunscripciones provinciales.

A preguntas de Europa Press, no ha querido especificar cuáles son los objetivos que se marca de implantación, pero sí ha manifestado que habrá candidaturas en las siete ciudades gallegas y que en sus objetivos está "fortalecer" la formación en Galicia. "Estamos creciendo (en agrupaciones y afiliados)", ha asegurado.

"Crecer, de eso se trata", ha enfatizado Olga Louzao, quien ha destacado el "trabajo muy importante" que ya desarrolla, aseguró, su formación allí donde tiene representación, como es el caso de Lugo o de otras ciudades como Pontevedra.

"No queremos marcar un número concreto, no queremos apresurarnos", ha indicado Louzao sobre qué objetivos de implantación se marcan. Para la designación de candidatos se seguirá la misma estrategia que a nivel estatal, con un calendario que sitúa después del verano la elaboración de las listas. "Seguiremos la estrategia conjunta", ha apuntado.

ENCUESTAS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La líder de Ciudadanos en Galicia considera que los resultados que apuntan las encuestas "son muy positivos", porque desvelan que "por primera vez un partido está irrumpiendo" al margen del PP y PSOE. "Pero no podemos dejar de lado a los ciudadanos, no confiamos", ha matizado la dirigente de la formación naranja.

Además, Louzao ha incidido en que "mal que le pese" Feijóo "pertenece al PP", un partido "azotado por al corrupción". Al respecto, ha recordado que lleva "diez años" al frente de la Xunta, pese a lo que lo ve "desubicado en Galicia", y ha incidido en cree que el discurso del presidente gallego está "muy próximo" al de Ciudadanos.

"El PP tiene muchos problemas muy graves, no tiene que ser el dardo de sus dianas Ciudadanos", ha manifestado, al respecto de lo que ha atribuido esta cuestión a que el partido que dirige Albert Rivera ya no es "tan insignificante" cuando "le dedican tanto tiempo".

Preguntado por la financiación autonómica, Olga Louzao ha defendido la postura de Cs "contraria al cupo vasco". Además, ha explicado que Ciudadanos apuesta por que "existan competencias definidas" en cada comunidad, pero que no haya "de primera y de segunda", y que la financiación "responda a las necesidades" de las personas "independientemente de factores externos".