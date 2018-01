Martes, 23 de enero de 2018 11.00 a.m. EST

TRUMP PRESUPUESTO - Washington - El Gobierno federal vuelve hoy a la normalidad después tres días de parón administrativo parcial por falta de fondos, mientras demócratas y republicanos buscan responsabilidades políticas por el cierre.

INMIGRACIÓN SOÑADORES - Washington - Los legisladores demócratas y republicanos tienen ahora un plazo de 17 días para llegar a un acuerdo definitivo sobre el presupuesto y resolver la regularización de los cerca de 800.000 "soñadores" protegidos de la deportación.

TLCAN NEGOCIACIONES - Toronto (Canadá) - Canadá, México y EEUU inician hoy en Montreal la sexta y penúltima ronda negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que es considerada como "crucial" para el futuro del acuerdo.

PUERTO RICO ELECTRICIDAD - San Juan - La privatización de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico anunciada por el gobernador, Ricardo Rosselló, provoca divisiones y dudas sobre cómo se llevará a cabo un proceso que afecta a la "joya de la corona".

MARTINELLI EXTRADICIÓN - Miami - El expresidente panameño Ricardo Martinelli comparece hoy en Miami ante la jueza a cargo de un recurso de amparo presentado por su defensa con el propósito de frenar el proceso de extradición a Panamá.

ÓSCAR

CANDIDATURAS - Los Ángeles - El mexicano Guillermo del Toro hechizó hoy a la Academia de Hollywood y consiguió trece candidaturas para "The Shape of Water", la gran favorita en la 90 edición de los Óscar frente a rivales como "Dunkirk", con ocho, y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete.

DIVERSIDAD - Los Ángeles - Con mayor presencia de mujeres y de personas de diferentes razas, aunque continúa predominando de manera clara el hombre blanco, los Óscar anunciaron hoy su lista de nominados para la 90 edición, en la que destacó la ausencia del actor y director James Franco.

MUJERES - Los Ángeles - La dramaturga Josefina López, cuya obra "Las mujeres de verdad tienen curvas" tiene notables similitudes con "Lady Bird", que logró hoy cinco nominaciones a los Oscar, cree que las historias de mujeres viven un buen momento en Hollywood, camino que comenzó a abrirse hace años con la ayuda de las latinas.

