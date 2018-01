Ben Harper y Charlie Musselwhite actuarán en Barcelona y Madrid en primavera

23/01/2018 - 17:12

Los músicos Ben Harper y Charlie Musselwhite actuarán juntos por primera vez en España en primavera en el marco de la gira de presentación de su trabajo 'No Mercy in this Land', que se publicará en marzo.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Los dos músicos llevarán su blues a la sala Barts de Barcelona el 27 de abril y el 3 de mayo a La Riviera de Madrid y las entradas saldrán a la venta este viernes, ha informado este martes la promotora Clipper's Live en un comunicado.

El músico John Lee Hooker los presentó, y en 2013 grabaron el premiado 'Get up', álbum ganador de un Grammy al mejor disco de blues en 2014.