Cataluña. sáenz de santamaría dice que puigdemont "tiene más de artista mediático" que de político

23/01/2018 - 18:30

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, opinó este martes que el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tiene más de artista mediático que de un político que tenga algo que ofrecer" para el futuro de Cataluña.

En una entrevista en RTVE recogida por Servimedia, la 'número dos' del Ejecutivo advirtió a Puigdemont de que no recibirá "ningún trato especial" porque "en España la ley se aplica y es igual para todos y nadie puede pretender estar por encima de la ley ni tener un trato privilegiado".

"Puigdemont se ha instalado en el espectáculo y tiene más de artista mediático en estas últimas escenas que hemos visto que de un político que tenga algo que ofrecer", valoró, antes de decir que el proyecto político del expresidente es él mismo.

En este momento, prosiguió la vicepresidenta del Gobierno, Cataluña y los catalanes necesitan "sosiego, vivir otras cosas, hablar de otros temas y superar esos momentos de división en la sociedad". "Puigdemont no es el futuro de Cataluña, es el pasado", arguyó.

No obstante, previó que en los próximos días, "y dado que Puigdemont está instalado en el espectáculo mediático", procurará seguir en esta dinámica. "No le he oído ninguna idea política", criticó, antes de aseverar que el "no va a ser presidente de la Generalitat" pese a que cambie "todos los días" de estrategia.

Por último, adujo que la política que promueve Puigdemont "empequeñece" en un momento en el que "necesitamos políticas que engrandezcan Cataluña, España y el conjunto de la Unión Europea". Precisamente por ello, dijo, es por lo que "encuentra eco" en partidos de corte populista, nacionalistas o "cercanos a planteamientos xenófobos".

