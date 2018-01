El Pleno aprueba entre críticas de la oposición el presupuesto para 2018, cifrado en 233 millones de euros

24/01/2018 - 11:39

PP y Ciudadanos muestran su oposición a las cuentas al entender que ponen en riesgo la estabilidad financier

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos favorables del PSOE, Somos Oviedo e IU, el presupuesto correspondiente a 2018, por un importe total de 233 millones de euros. A esta cifra se añaden los 12 millones correspondientes a la Fundación Municipal de Cultura. Tanto PP como Ciudadanos han mostrado su oposición a los presupuestos al entender que ponen en riesgo la estabilidad financiera del Consistorio y al ver "inejecutables" muchas de las inversiones previstas.

En la sesión de este miércoles, el concejal de Economía y Hacienda, Rubén Rosón, ha pormenorizado las cuentas, destacando el incremento en el gasto social, la lucha contra el desempleo, el aumento de los servicios municipales y el desarrollo urbanístico "del siglo XXI".

Estos aspectos son, para el edil de Economía, "los pilares fundamentales" que hacen de estas cuentas un presupuesto "histórico". En 2018, ha explicado, se ha incrementado "como nunca antes" la inversión en bienestar social para medidas "ligadas al día a día" de los ovetenses como las becas para comedor y material escolar.

El tripartito, ha dicho Rosón, está para "defender y obedecer a los vecinos", aprobando un presupuesto en el que disminuyen los ingresos en más de un millón de euros "que se quedarán en el bolsillo de los ovetenses". El titular del área de Economía ha explicado además que este será el tercer año consecutivo en el que se reducirán las tasas municipales.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luis Pacho, ha criticado que los presupuestos se hayan presentado "tarde por tercer año consecutivo". Ha reconocido que, si bien al debatirlos en enero "se ha producido una sustancial mejora", con un gobierno de mayoría "debería estar lista a principios de octubre, si dicen que es el gobierno más estable de Asturias".

Se ha referido además a tres años de tripartito en los que "solo sacan pecho" con obras de mantenimiento. "Es hasta enternecedor", ha ironizado, para continuar afirmando que "cuando lo normal se vuelve excepcional, estamos en el camino de la mediocridad".

El edil de Ciudadanos ha cargado contra el crédito de 29 millones de euros que el tripartito contempla en el presupuesto, advirtiendo que tendrá que ser la siguiente Corporación local la que se haga cargo de la deuda.

"INCUMPLE" LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Pacho ha incidido además en que el presupuesto "incumple" la ley de estabilidad presupuestaria y el plan económico financiero aprobado en el pleno municipal. "No podemos apoyar el presupuesto cuando sabemos de antemano que va a implicar aplicar la ley de estabilidad", ha dicho, puesto que los incumplimientos de la normativa conllevarían recortes futuros en partidas ya aprobadas.

Todo ello responde, a juicio del edil de Cs, a una "insurrección" de Rosón con la que busca "alimentar su ego para medrar en su partido a costa de los ovetenses". "Esto ocurre porque se ven fuera y están haciendo una política revanchista y de tierra quemada para los que vengan, es una irresponsabilidad y deslealtad", ha criticado.

"PRESUPUESTO PINOCHO", SEGÚN EL PP

Por parte del PP, el concejal Eduardo Rodríguez ha indicado que a su grupo municipal los presupuestos le parecen "irrealizables de forma mayúscula". Calificándolo de "presupuesto pinocho", ha criticado que se anuncien "muchas más inversiones de las que se pueden ejecutar".

Esto, ha subrayado, "genera expectativas ficticias que generan también desconfianza hacia la administración". "Los ovetenses no se merecen que sus impuestos engrosen el remanente, estos presupuestos son un nuevo pasaporte para la frustración", ha señalado.

El edil 'popular' ha cargado también contra el tripartito por haber "llevado a Oviedo al vagón de los incumplidores", al no cumplir con la regla de gasto "por casi 28 millones" y al contar el presupuesto con una nueva deuda para una inversión "irrealizable".

En su turno de réplica el edil de Economía ha criticado que "las derechas" de Oviedo no hayan mencionado en sus intervenciones "ni una sola partida presupuestaria", y les ha emplazado a dejar de pintar "un escenario de calamidad". "Si se os escucha se entiende que no hay calles, que no hay agua, que hay un diluvio universal todas las semanas, pero los datos del presupuesto y la realidad es diferente", señalado Rosón.

Frente a las críticas por incumplir las leyes de estabilidad financiera, Rosón ha reconocido que las incumplen porque "si se hiciese caso de Montoro no se podría incrementar el gasto social" como prevén. "Tendríamos que tener un presupuesto prácticamente congelado", ha argumentado.

"Se pueden hacer las cosas de manera diferente. Frente a más multas, más tasas y más impuestos, ante menos servicios, decimos más Oviedo, más institución y más herramientas colectivas para no condenar a los damnificados de la crisis y dejarlos en la estacada" ha zanjado Rosón.