Cataluña. rivera cree que la "desastrosa gestión del 1-o" ha perjudicado más a los constitucionalistas que el 155

24/01/2018 - 11:35

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sentenció este miércoles en el Fórum Europa que la "desastrosa gestión" de la consulta independentistas del pasado 1 de octubre ha perjudicado más a los partidos constitucionalistas y a la imagen de Cataluña y de España que la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Lo dijo durante el coloquio posterior a su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, al responder al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su reflexión sobre el acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos para aplicar ese precepto constitucional, y en concreto al reproche de que Rivera inicialmente no quería respaldar esa decisión aunque después se sumó.

"La realidad la conoce todo el mundo", respondió, y el hecho de que Ciudadanos haya obtenido 36 escaños en el Parlamento de Cataluña y el PP 4 "a lo mejor tiene algo que ver". Su posición, reiteró, es que esa aplicación era "necesaria" ante el "desafío" a la Constitución planteado por el independentismo y el "golpe a la democracia" violando toda la legalidad y las resoluciones judiciales.

Precisó, de hecho, que en su opinión la aplicación parcial de ese artículo, en dos ámbitos concretos, policial y educación, estaba "justificada" desde que el día 6 de septiembre se materializó ese "golpe a la democracia" .

Algunos, recordó, "advertimos" al Gobierno de que sin controlar los Mossos d´Esquadra y los colegios electorales no iba a poder parar ese golpe, y "a los hechos me remito", el día 1 de octubre "hubo urnas y disturbios". Algún día, añadió, el Gobierno tendrá que explicar "la chapuza" de dispositivo policial de ese día.

"INGENUIDAD E IMPRUDENCIA"

Después del tiempo transcurrido desde esos hechos y desde las elecciones, dijo Rivera, "va siendo hora" de que el Gobierno rinda cuentas de esa mezcla de "ingenuidad e imprudencia" que le llevó a pensar que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la cúpula política de los Mossos iban a actuar contra sí mismos. "Estaba cantado", sentenció, que "los golpistas no iban a parar su propio golpe".

Rivera responsabilizó al Gobierno de un "mal dispositivo" policial ese día cuya consecuencia fueron disturbios que no beneficiaron en nada la posición de los constitucionalistas y que perjudicaron la imagen de Cataluña y de España. "Nos ha perjudicado más la desastrosa gestión del 1 de octubre que la aplicación del 155", concluyó.

Prueba de ello, insistió, es que los corresponsales en el extranjero reconocen que la Generalitat de Cataluña informaba "minuto a minuto" mientras que el Gobierno no decía "nada" de lo que estaba pasando. En el siglo XXI "hay que comunicar", alertó, y la diplomacia tradicional "no es suficiente".

En su opinión, la aplicación del 155 tendrá que seguir vigente "hasta que haya un gobierno que respete las leyes" más allá de que ese gobierno guste más o menos. Confía, eso sí, en que en pocos días concluya el "show time" protagonizado por Carles Puigdemont en su pretensión de volver a ser investido presidente de la Generalitat.

La clave, reiteró, no es que Puigdemont esté fuera de España, sino que lo está no por haber quedado "atrapado en una nevada" sino porque es un "prófugo" de la Justicia acusado de varios y graves delitos, y alguien así no puede presdir una comunidad autónoma. "Parece que es de libro en un Estado de Derecho".

Aseguró que tampoco ve como presidente al líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque otra cosa es que sea propuesto candidato a la investidura y logre los apoyos necesarios. Lo que debería estar ocurriendo, lamentó, es que la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas, estuviera preparando ese debate negociando con otros partidos, algo que no ocurre por la ley electoral que el PP y el PSOE han "blindado".

A modo de ejemplo de las consecuencias del proceso independentistas, denunció que Cataluña es la comunidad autónoma de España con más personas en situación de dependencia esperando su prestación, y se da la paradoja de que en la Generalitat había "un comité por la independencia" y un gobierno "desamparando a los dependientes".

"FRAUDE DE LEY"

Preguntado por ello, Rivera insistió en que Ciudadanos no participará nunca en un "fraude" como el que implica ceder diputados a otro partido para que pueda formar grupo propio con la única finalidad, denunció, de acceder a la subvebción pública para el mailing electoral.

"¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad?", preguntó ante la relación de ese desacuerdo con la presencia de Ciudadanos en la Mesa del Congreso de los Diputados. Aquello, recordó, fue fruto de un acuerdo político del que también formaron parte el PSOE y Podemos, y otra cosa es "hacer un fraude de ley".

"Los diputados no somos cromos", insistió, recordando que él fue portavoz de Ciudadanos en el Grupo Mixto del Parlamento de Cataluña y el partido está ahora en el Grupo Mixto del Senado a pesar de sus votos en las últimas generales, sin que nadie le haya visto "llorar por las esquinas" pidiendo que otros le presten parlamentarios.

Sentenció para finalizar que él está "al lado del PP y del PSOE para defender la Constitución, y enfrente para cometer fraudes". "Si quieren cometer fraudes, que se ayuden entre ellos, que lo han hecho siempre". De hecho, recordó, fue Ciudadanos quien impidió que "los golpistas" del PDECat tuviern grupo propio en el Congreso de los Diputados "prometido" por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pese a no tener escaños suficientes.

(SERVIMEDIA)

24-ENE-18

CLC/pai