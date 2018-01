Caunedo (PP) insta al tripartito a no buscar congresos en la Feria de Muestras y a mejorar su oferta turística

24/01/2018 - 12:29

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Oviedo y presidente del PP de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha instado este miércoles al Gobierno local --compuesto por PSOE, Somos e IU--, a no buscar nuevos congresos para la ciudad en la Feria Internacional de Muestras de Gijón, al considerar que "si alguien cree que se mejora la posición turística de la ciudad o que se captan congresos en la Feria de Muestras de Gijón es que conoce muy poco el sector turístico".

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

Caunedo ha realizado estas declaraciones al término del pleno extraordinario municipal en el que se han aprobado los presupuestos de 2018. El edil 'popular' ha lamentado que Oviedo esté perdiendo "atractivo" en política cultural, así como el hecho de que "haya dejado de venderse en Madrid" de la mano de la patronal de hostelería y que haya dejado de "vender paquetes culturales".

Analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a las ocupación hotelera publicados este martes, ha lamentado que Oviedo haya recibido "menos turistas y menos pernoctaciones", con consecuencias en el empleo. "Son el resultado de la inacción, de la falta de política turística del tripartito en Oviedo", ha criticado, para reprochar al tripartito que se haya "olvidado" de "competir y trabajar" con el sector hostelero.

Caunedo ha añadido a los "olvidos" del tripartito la elaboración de un plan estratégico de turismo, criticando que el aprobado por el anterior Equipo de Gobierno siga "tres años después" en un cajón.

Si bien ha subrayado que Asturias "no sale mal parada" de los datos del INE, ha lamentado que Oviedo no trabaje "de verdad" en captar turistas. "Si no somos competitivos, cada día tendremos menos capacidad para atraer turistas, generar empleo y actividad económica", ha advertido.

En cuanto a los datos, el PP señala que Oviedo tuvo menos viajeros en sus hoteles en el conjunto de 2017 que los obtenidos en todo 2016. En concreto, se han perdido 34.215 turistas, lo que implica un descenso del 6,73 por ciento frente al incremento del 2,71 por ciento en los destinos asturianos.

Las pernoctaciones, por su parte, arrojan también un descenso del 2,03 por ciento, con 18.974 estancias menos que en 2016, frente al aumento regional del 2,67 por ciento.

En cuanto al empleo, Caunedo ha criticado que las pérdidas "constantes" de turistas y la bajada en el número de pernoctaciones hayan derivado en una pérdida de empleo hotelero en Oviedo en diez de los doce meses del año. La suma de los empleos perdidos, según el PP, asciende a los 558 trabajos.