Arrimadas a Puigdemont: "Presentarse en una lista no significa tener carné de inmunidad"

24/01/2018 - 12:44

La presidenta de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha advertido este miércoles al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "presentarse en una lista no significa tener carné de inmunidad".

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Si se vuelven a saltar las leyes los políticos, habrá otra vez consecuencias", ha subrayado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, tras reiterar que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque, además de estas en Bruselas, ha incumplido leyes y tiene causas judiciales abiertas.

"Muchos lo saben, y me gustaría escuchar en público lo que escuchamos en privado", ha añadido Arrimadas, que ha comparado lo que ocurre alrededor de Puigdemont con una película y un 'show' cuando, a su juicio, lo que necesita Catalunya es estabilidad.

Coincidiendo con la reunión del presidente del Parlament, Roger Torrent, con Puigdemont en Bruselas, ha criticado que aún no les hayan informado cómo se hará el pleno de investidura y ha acusado a los partidos independentistas de hacer "de nuevo lo que quieren".

Aunque no ve el escenario de unas nuevas elecciones catalanas como el más probable, ha destacado que en Catalunya "no se puede descartar nada" teniendo en cuenta lo ocurrido durante los últimos meses.

Sobre que el PP catalán les haya pedido un escaño para poder formar grupo parlamentario propio, considera que la solicitud responde a un tema de dinero: "No nos gustan los amaños de la vieja política. El problema es que como no tienen grupo no recibirán los 800.000 euros de la campaña electoral".