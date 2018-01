Rivera denuncia el "catenaccio" del pp y del psoe frente a la corrupción

24/01/2018 - 12:36

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció hoy en el Fórum Europa la actitud del PP y del PSOE ante la corrupción, que equiparó con el "catenaccio" característico del fútbol italiano en el que los equipos centran su juego en la defensa frente al contrario, limitando así cualquier otro tipo de jugadas.

Rivera expuso su proyecto para España en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que comenzó celebrando haber batido el récord de invitados, 610, lo cual es muestra de la "necesidad" que hay en España de impulsar una nueva etapa que supere al bipartidismo.

Convencido de que el eje izquierda-derecha ya no sirve para responder a los retos que plantea la globalización, Rivera pidió huir de "dogmas" y se mostró convencido de que los españoles viven ahora "atrapados en una legislatura transitoria donde lo viejo no acaba de perecer y lo nuevo no acaba de nacer", un escenario en el que las reformas necesarias no llegarán de quienes siguen defendiendo esos "dogmas".

Denunció, en ese sentido, la falta de propuestas del bipartidismo ante problemas como el paro, la precariedad laboral o la corrupción. En ese sentido, aseguró que la solución a la corrupción no puede ser solo "acusar al de enfrente de tener más", sino que es necesario expulsarla activamente. Cómo va a luchar contra la corrupción alquien que no "limpia ni su propia casa", se preguntó en referencia al PP, al que ve "impregnado" por esa lacra con muchos casos que en realidad son uno solo.

Fue en ese momento cuando equiparó la actitud de los dos grandes partidos ante la corrupción con el "catenaccio" futbolístico, con los dos grandes partidos centrados en defenderse frente al otro y ambos condicionados, "no vaya a ser que la gente cante".

"RAJOY TIENE QUE TENER PALABRA"

Preguntado expresamente por ello en el coloquio, reiteró su exigencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que cumpla su pacto de investidura y fuerce el cese de Pilar Barreiro como senadora para que no haya imputados por corrupción ocupando un escaño. "Los pactos se tienen que cumplir y Rajoy tiene que tener palabra", aseguró, precisando además que José Manuel Villegas ha trasladado esa exigencia personalmente al dirigente del PP Fernando Martínez-Maíllo.

Insistió en que el PP no puede "condicionar" el futuro de España por proteger a una persona imputada por corrupción, y recordó el precedente de Murcia, cuyo expresidente acabó dimitiendo después de un mes y medio de reproches para que Ciudadanos accediera a la investidura de un nuevo candidato. No es una exigencia de partido, reiteró, sino un compromiso que el PP está incumpliendo.

Junto al cese de Barreiro, aseguró que la bajada del IRPF es "condición sine qua non" para respaldar los Presupuestos Generales del Estado, tal y como se estableció en un preacuerdo en el que estaba también la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la ayuda para escolarización de niños de cero a tres años, la ampliación de una semana del permiso de paternidad o la bajada del IVA cultural pendiente. Si el PP cumple, insistió, habrá acuerdo, y si no, será ese partido el que estará "embarrando y paralizando" las reformas.

CIFUENTES

Sobre lo sucedido en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid, insistió en que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, debe "dar la cara" sobre las actas "que escondieron", pero Ciudadanos quiere garantizar que esa comparecencia se celebra en los cauces legales y reglamentarios sin posibilidad de convertirse en "excusa" para la compareciente ni en argumento para "hacerse la víctima".

Rivera denunció los "pasteleos" con los nacionalistas, por ejemplo al hablar de la negociación de los Presupuestos, y aseguró en todo caso que si Rajoy cumple con los acuerdos no habrá problema con Ciudadanos para seguir garantizando la estabilidad y poder agotar la legislatura. Ya que no hacen primarias en el PP se tendrán que "autoelegir", dijo como respuesta a la posibilidad de que Rajoy repita como candidato.

Rivera se refirió al discurso navideño del Rey, en el que pidió no caer en el conformismo ni en el inmovilismo, y defendió un "nuevo proyecto nacional" basado en tres pilares: recuperación de una gran clase media trabajadora; regeneración democrática y relevo generacional en la política; e incardinación del proyecto para España y para Europa.

REVOLUCIÓN EDUCATIVA

El gran capital de España es el humano, aseguró, y apuesta por ello por cambiar el modelo laboral y su vinculación con la formación, por una "revolución" educativa y por la innovación. Los demás partidos solo hablan de gastos, denunció, pero no de cómo generar riqueza y competitividad, que es lo que paga el Estado del bienestar.

Rivera defendió también la necesidad de una reforma de verdad de la Justicia, y de democratizar internamente los partidos políticos, para que no ocurra como en el PP, que no solo no hace primarias sino que cuando "se estampan" en unas elecciones no hacen autocrítica, responsabilizan a otros y ni siquiera "hablan en las reuniones".

Apuesta asimismo por una reforma de la ley electoral que permita, en contra de lo que ha pasado en Cataluña, que la mayoría social pueda gobernar, y en la que voten las personas, no "los territorios". Para todo ello hace falta "no depender de clientelismos", ser "valientes", y no salir "a empatar a cero", como ocurre con el "catenaccio", porque en ese caso lo que ocurre es que la derrota es colectiva.

Rivera dejó clara su convicción de que el nacionalismo es el mayor "adversario" de España y de Europa, y aseguró que, a diferencia de otros líderes políticos, él reconoce "los éxitos del pasado" y aprecia "proyectos nacionales", no de partido, en las épocas de Adolfo Suárez, de Felipe González y de José María Aznar, pero no en las de José Luis Rodríguez Zapatero ni en la de Mariano Rajoy.

"PEDIR PERDÓN POR SER ESPAÑOLES"

Reconoció, en otro momento de su intervención, que en ocasiones habla con los expresidentes, algo que han explicado ellos, recalcó, y afeó que el actual presidente no les pida ayuda en momentos de crisis como el atravesado con el desafío independentista en Cataluña.

Cree que los ciudadanos necesitan y reclaman un proyecto en el que "nunca más pidamos perdón por ser españoles" y que equilibre la estabilidad, la seguridad, la seriedad, el rigor, la valentía, el talante y el liderazgo, sin tener que elegir entre esas cualidades prescindiendo de otras. Parafraseando a Steve Jobs, aseguró que la intuición le dice que España entra en una "nueva política" y el corazón le indica que habrá capacidad para "levantar una España unidad" en la igualdad, la libertad y la solidaridad.

En el coloquio, aseguró que no es Ciudadanos sino el PP y el PSOE quienes se pueden sentir "desplazados" por las demandas actuales de los españoles, y les alertó de que si optan por "blindar" el bipartidismo se equivocarán, aunque ya dice el refrán que al enemigo cuando se equivoca no hay que distraerlo.

Rivera reiteró también que Ciudadanos considera "insensato" derogar la prisión permanente revisable sin esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado, pero su apuesta es por revisar el tercer grado, figura penal a la que considera responsable de que presos condenados por delitos muy graves estén en la calle pasados pocos años.

