Vecinos de Teis y Chapela celebran la supresión peaje pero la ven insuficiente si no se convierte la AP-9 en vial urbano

24/01/2018 - 12:53

Rechazan que se compense con subida en las tarifas y reclaman más mejoras para las parroquias

VIGO, 24 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de vecinos de Teis (Vigo) y Chapela (Redondela) han calificado como "un logro" el anuncio de la eliminación del peaje de Rande, alcanzado gracias a la "presión social", pero han advertido de que ese anuncio es "insuficiente" y ambas parroquias mantendrán las movilizaciones para conseguir otras demandas, como la conversión de la AP-9 en vial urbano entre Torres de Padín y el centro de la ciudad, o medidas contra la contaminación acústica.

En una rueda de prensa, el portavoz de la asociación de vecinos de Teis, Anxo Iglesias, ha señalado que el anuncio realizado tras la celebración de la comisión mixta Xunta-Fomento debe concretarse en plazos y, en todo caso, debe implantarse la gratuidad "a la mayor brevedad posible".

Con respecto a la compensación que Fomento negociará con Audasa para que la eliminación de ese peaje se financie con cargo a la tarifa (previsiblemente con incremento de los peajes vigentes en la AP-9), Anxo Iglesias ha precisado que los vecinos son "contrarios" a que se repercuta la supresión en una subida de precios porque sería una "medida injusta" para los usuarios de la autopista.

Por otra parte, Iglesias ha lamentado que la Xunta no haya sido "más ambiciosa" en la comisión mixta, y ha subrayado que la supresión del peaje de Redondela debería estar acompañada de otras acciones: conversión de la AP-9 en vial urbano entre Chapela, Teis y el centro de Vigo, y adopción de medidas antirruido y de humanización de las parroquias.

Así, ha reclamado a las administraciones implicadas que elaboren un proyecto técnico para realizar accesos a la autopista "desde las Torres de Padín". "Sin esto, y sin las medidas contra la contaminación acústica, la eliminación del peaje no serviría para nada", ha apostillado.

MANTENER LA PRESIÓN

Por ello, tanto Iglesias como el presidente de los vecinos de Chapela, Marcial Pérez, han avanzado que se mantendrán las movilizaciones y medidas de presión, "porque se ha demostrado que solo así se consiguen las cosas".

En ese sentido, han anunciado que la manifestación prevista para el próximo sábado se sustituirá por una concentración y asamblea ante el Centro de Salud de Chapela, a las 19.00 horas. En ese encuentro, se informará a los vecinos sobre la eliminación del peaje y sobre las demandas que siguen manteniendo para ambas parroquias, entre ellas, la eliminación del tráfico pesado en Chapela o la humanización de los barrios.

Marcial Pérez ha señalado que los 11 millones de inversión anunciados por Fomento para la reposición de servicios y otras mejoras en Chapela, para restituir los daños causados por la ampliación de la autopista, no son suficientes. "Todo el sufrimiento de Teis y de Chapela merece más compensación", ha afirmado, y ha incidido en que la supresión del peaje es "un primer paso" y que, si no se mantienen las movilizaciones, "no habrá más".