Feijóo defiende que la supresión del peaje de la AP-9 en Redondela-Vigo supone "equidad" pese a la subida general

24/01/2018 - 13:04

Ana Pontón (BNG) acusa al mandatario autonómico de firmar "una estafa" nueva para los gallegos y le pide que tenga "agenda" propia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la supresión del peaje en el tramo Redondela-Vigo que pactaron el Ministerio de Fomento y la Consellería de Infraestruturas en una reunión este martes, pese a que supondrá una nueva subida de las tarifas de la autopista AP-9 que soportan el resto de usuarios. El coste de este tramo de 4 kilómetros es de 0,9 euros.

Esta supresión de peaje se suma a la bonificación que existe en el puente de Rande para los usuarios que hacen el trayecto entre Vigo y Pontevedra (y viceversa) en el mismo día y con telepeaje, a los que no se les cobra el viaje de vuelta, y cuya compensación económica también tiene su traducción en las tarifas que se pagan en la vía de forma genérica.

"Lo que ayer (por este martes) acordamos es devolver la equidad a Galicia", ha proclamado Feijóo, en defensa de la supresión del peaje en el tramo Vigo-Redondela. Y acusó al BNG, que formó la pregunta parlamentaria que dio lugar a este debate, de "no decir" que la Xunta logró en su día evitar costear el peaje en la sombra (pago que se hace a la concesionaria por liberar un tramo de autopista) de Rande y A Barcala, lo que supone un ahorro, cifró, de unos 400 millones de euros hasta 2048.

Feijóo ha incidido en que los peajes van a subir por las obras de ampliación de la AP-9 que se pactaron con un gobierno socialista (parte del peaje, el resto es por el IPC y por las bonificaciones de Rande, que se pactaron con la ministra Ana Pastor).

"APLAUSO ESCASO"

"Déjese de buscar el aplauso escaso de los suyos y póngase a trabajar por el país", ha espetado Feijóo a la portavoz del Bloque, Ana Pontón. "Un fenómeno", había ironizado previamente la portavoz nacionalista dirigiéndose al mandatario gallego, para criticar, a renglón seguido, que lo que se acordó este martes era que "se suban aún más los peajes", que ya son "una estafa".

Pontón incidió en que los peajes son "una estafa" y preguntó al presidente gallego si el acuerdo partió de una propuesta del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o de la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

En su intervención, la dirigente nacionalista, que denunció que cruzar de norte a sur Galicia a través de la autopista tiene un coste de 23 euros, también ha reprochado a Feijóo su "irrelevancia" política y que haya destacado las exenciones fiscales del Xacobeo como un logro arrancado al Gobierno de Mariano Rajoy. Sobre este extremo, el presidente autonómico ha destacado que de dos años se han extendido a tres las bonificaciones.

"AGENDA GALLEGA"

Ante las peticiones de una "agenda gallega" formuladas por el Bloque, Feijóo advirtió a Pontón que "por supuesto que sí" la tiene, pero "no" es la "agenda del BNG". "Cuando tengo que escoger entre la agenda gallega del BNG y del grupo mayoritario", ha introducido, antes de contestar que los gallegos "no le perdonarían que no impulsase" las medidas del suyo y sí las de los nacionalistas.

Además, el mandatario autonómico, quien consideró que la "agenda" del BNG es la de "buscar un enemigo" al que "culpar de todos los males", defendió que él apuesta por que las obras que se hagan en la autopista desde ahora se carguen a los presupuestos del Estado y no a los peajes.

Asimismo, y ante las críticas de Pontón porque Galicia está excluida por ahora del corredor atlántico de mercancías transeuropea, mientras que Zaragoza y Pamplona fueron incorporadas; Feijóo también acusó al PSOE de esta situación. "El PP en Bruselas votó en contra de que Vigo entrase", le replicó la nacionalista.

Así, ha reclamado una hoja de ruta propia. "Pedimos una agenda gallega, pero no tiene ninguna. No tiene una agenda gallega, tiene una agenda en contra de los gallegos, que le dicta el PP de Madrid y que usted ejecuta al pie de la letra", ha espetado Pontón, a quien Feijóo le advirtió de que lo que no hará será aplicar la "agenda" de su "escaso" grupo minoritario.

"Usted votó a favor de pagar por Rande y A Barcala", le devolvió Feijóo a Pontón al acusar al Bloque de haber apoyado presupuestos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso. Asimismo, también le recriminó que en el "diario de sesiones figura que el BNG votó en contra de la transferencia de la AP-9", una titularidad que reclama el Parlamento de Galicia por unanimidad desde hace varios años y que el Bloque impulsó en su día también.

Pontón acusó al mandatario autonómico de "querer liquidar este país" y ha instado a que "no permita que el Estado le siga tomando el pelo a los gallegos e impulse una agenda gallega". "Ya está bien de comportarse como un subordinado de Rajoy", ha recriminado en un debate en el que también pidió la "modernización del ferrocarril" y en donde ironizó con que el AVE llegará antes "a la luna" que a Galicia.

"HABITACIÓN CERRADA"

El presidente de la Xunta ha concluido que la dirigente nacionalista considera que "Galicia es una habitación cerrada de la que no se puede entrar ni salir". "Le dan igual los acuerdos con los ministros", ha lamentado, en referencia no sólo a las bonificaciones del Xacobeo, sino a otros como lograr más plazas de balnearios en el Imserso o un decreto para señalar el origen de la leche.

Esto le llevó a acusar al BNG de que, en realidad, son los nacionalistas gallegos los que no tienen "agenda propia". "Quiere el sistema de cupo porque lo tienen los vascos y el independentismo catalán. No tienen ni agenda ni nacionalismo propio, es un nacionalismo de corta y pega", ha sentenciado.