Barcelona celebra su tercera sesión para investigar BR sin que acuda Vives pese a haberlo pedido

24/01/2018 - 13:13

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este miércoles la tercera sesión de la comisión de investigación sobre la gestión de Barcelona Regional (BR) durante el anterior mandato sin que haya acudido el entonces presidente de la agencia y teniente de alcalde de Urbanismo, Antoni Vives, pese a que se lo habían solicitado.

No ha asistido Vives y tampoco el entonces director general de BR, Willy Müller, que no estaban obligados a hacerlo legalmente, aunque sí el que fue su director adjunto, Antonio Alarcón, que ha asegurado que nunca vio en BR ni al exalcalde de Cervelló, Jesús Arévelo, ni al vocalista de los Sírex y antiguo concejal de CiU, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie'.

La Fiscalía interpuso una querella por la contratación fraudulenta de estos dos trabajadores --que también estaban convocados--, con una implicación patrimonial de 214.000 euros, mientras que archivó el resto del expediente, con supuestas irregularidades de las que informó el Gobierno de Ada Colau durante el anterior mandato municipal.

Alarcón ha explicado que participó en la gestión de la contratación del vocalista de los Sírex porque así se lo pidieron por un tema de plazos, aunque habitualmente no se dedicaba a estas tareas, y ha detallado que firmaron el contrato en un bar porque tenía visitas fuera de BR, y que luego no volvió a verle hasta que tramitó su finiquito.

Ha resaltado que ya informó sobre estos hechos cuando se requirió por el proceso judicial y, sobre Arévalo, ha garantizado que no participó en su contrato, y que no lo vio nunca en BR, como al exconcejal de CiU, del ha añadido: "Nunca tuve ninguna relación ni sé qué tipo de trabajo podía hacer en BR, y tampoco era mi competencia".

Sobre la entidad de BR ya disuelta Barcelona Statragic Urban Systems (Bcnsus), ha afirmado que en 2012 advirtió de que no alcanzaría sus previsiones económicas a final de año y que registraría déficit --que acabó siendo de 1,3 millones--, y que se había encargado organizar un congreso que no le correspondía, y que finalmente se superaron los gastos.

AUSENCIA DE VIVES

La teniente de alcalde Janet Sanz ha sostenido que contrasta la colaboración de los técnicos para aclarar el caso con que los responsables políticos de BR no hayan comparecido: "Ante esta ausencia, nos podemos plantear qué es lo que no quieren explicar o lo que no quieren que sepamos", ha resaltado la edil, que ha dicho que los responsables políticos tiene la obligación de dar la cara cuando se les requiere.

El concejal del PDeCAT Jordi Martí ha resaltado que las explicaciones de Alarcón no han aportado nada nuevo, aunque han complementado informaciones que ya se conocían, y ha dicho al presidente de la comisión, Santiago Alonso (Cs), que el hecho de que haya habido una única comparecencia sin más información "no justifica la función de la comisión".

CRÍTICAS CRUZADAS

La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha criticado al PDeCAT por ser "heredera de CDC, condenada como organización corrupta"; a ERC por pactar con JxCat, y al PP por haber asegurado que Cs tiene un pacto de silencio con Colau por no investigar años anteriores, cuando el PP tiene causas abiertas por corrupción, ha aseverado.

El portavoz republicano, Jordi Coronas, ha dicho que la comisión está resultando ser inútil, y ha criticado que se haya limitado a ámbitos muy concretos --tal vez para tratar de "esconder otras cosas"-- y que Cs, que promovió la creación de la comisión, pide mucha transparencia pero en ocasiones parece que se alinea con determinados 'lobbies' amparándose en la seguridad jurídica.

El socialista Daniel Mòdol ha pedido saber si hubo una mala gestión política o si algún político actuó de mala fe, y ha sostenido que la comisión cada vez está más vacía de contenido: "No sabemos si es por un pacto de presupuestos entre el PDeCAT y BComú", ha aseverado.

El popular Javier Mulleras ha sugerido que BComú ha hecho un pacto con el PDeCAT para que no se produjeran las comparecencias --algo que ha negado Sanz-- para acordar los Presupuestos, y que tiene un pacto de silencio con Cs para no investigar más allá del mandato de Xavier Trias: "Al final, el denominador común es el pacto de silencio de Ada Colau".

Maria José Lecha (CUP) ha defendido que, cuando se crea una comisión de investigación, se debería asegurar la comparecencia de las personas implicadas, y ha replicado a Alarcón que, pese a que entró inicialmente como técnico, como director adjunto disponía de un salario adecuado y de información privilegiada, según ella.

El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha expresado su apoyo a activar todos los mecanismos para mejorar la transparencia, aunque ha resaltado que a menudo es complicado obtener nuevas informaciones de procesos que están judicializados.