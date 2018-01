Empresas, administración y centros de investigación, en una jornada para fomentar la cooperación en el sector espacial

24/01/2018 - 13:25

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) ha acogido una jornada de trabajo enmarcada en el proyecto europeo Stephanie en la que han participado diferentes empresas, centros de investigación y representantes de la Administración andaluza con el fin de analizar e identificar los factores clave en la cooperación interregional en Andalucía para el fomento de la innovación en sectores como el espacial.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La sesión, organizada por el propio Catec, se inició con una presentación de la los avances del proyecto Sstephanie (Space TEchnology with PHotonics for market and societal challenges), una iniciativa perteneciente a la convocatoria Interreg Europe en la que está participando Catec y cuyo objetivo es favorecer la I+D en el campo de la observación de la tierra y el espacio, con el fin de impulsar el uso aplicaciones espaciales vinculadas a la fotónica y la Observación de la Tierra que presenten un fuerte potencial de mercado y desarrollo con capacidad para abordar problemas de carácter socioambiental en Europa.

La jornada se centró a continuación en una sesión de trabajo con responsables de diferentes empresas, entidades y organismos clave en el sistema de innovación y conocimiento de Andalucía, como la Universidad de Sevilla, Corporación Tecnológica de Andalucía, la Junta de Andalucía y empresas como Aertec Solutions, Ingemont, TTI o Celestia, entre otras.

Esta sesión ha servido para identificar buenas prácticas que contribuyan a fomentar la cooperación interregional en la financiación y desarrollo de la innovación aeroespacial, cómo priorizarlas y aplicarlas, para así complementar el trabajo se viene realizando en el marco de Stephanie. En este sentido, la jornada ha servido para para reforzar las buenas prácticas e identificar posibles mejoras que reviertan en la colaboración interregional, y que se unirán a las que los miembros del proyecto Stephanie ya analizaron en su segunda reunión de socios celebrada la semana pasada en Lieja (Bélgica).

El objetivo último del proyecto Stephanie es abordar la falta de cooperación entre organismos gubernamentales, empresas, centros de investigación y sociedad, y la falta de financiación accesible para los actores vinculados al campo de la innovación en el sector espacial. La iniciativa reúne a 8 socios de 7 países para compartir conocimientos con el fin de asegurar que la política aeroespacial europea potencia la innovación y el desarrollo tecnológico vinculado a la fotónica, la observación de la tierra y el espacio. Asimismo, la iniciativa pretende sensibilizar acerca de las oportunidades de emprendimiento y especialización profesional que ofrece el sector espacial en el mercado laboral.

Stephanie cuenta con un periodo de ejecución de cinco años (2017-2021), en los que pretende fomentar la colaboración entre diferentes regiones ubicadas en Italia, Francia, República Checa, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España.

POTENCIAL DE LA FOTÓNICA Y APLICACIONES ESPACIALES

Las tecnologías espaciales basadas en la fotónica son consideradas como una de las áreas de mayor proyección industrial de Europa, ya que tienen un enorme potencial para hacer frente a importantes desafíos de nuestra sociedad hoy día, en particular en las áreas de salud y bienestar, la acción sobre el clima y el medio ambiente y el desarrollo de unas sociedades más seguras. Un potencial que debe plasmarse en políticas y programas públicos que resuelvan la brecha entre la investigación espacial y su aplicación en el mundo real e industrial.

Es por ello por lo que este tipo de proyectos busca asegurar que las inversiones en I+ D exploten las oportunidades que ofrece el espacio (por ejemplo, en la capacidad de recopilación y seguimiento de datos y señales), garantizando que las aplicaciones, tecnologías y servicios que se desarrollen para abordar estos desafíos sociales lleguen a plasmarse de manera real en el mercado.