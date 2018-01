Tolón afirma que "no hacen falta visitas al Tajo" porque los toledanos ya saben cómo está el río

24/01/2018 - 13:18

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha referido este miércoles a la visita de la diputada de Unidos Podemos, Eva García, a la ciudad para conocer --desde el puente de San Martín-- el estado actual del río Tajo a su paso por Toledo, afirmando que "no hace falta hacer ninguna visita" porque los toledanos ya saben cómo pasa el río Tajo por la ciudad.

TOLEDO, 24 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Tolón ha destacado que en Toledo hay un pacto por el río donde están todos los colectivos, entidades, vecinos, empresarios y ecologistas y todos han dicho "'no' a la situación del río así", añadiendo que se va a seguir trabajando entre todos porque "esto no es un tema político", instando a que no se politice el Tajo, ya que es un "tema de ciudad".

La alcaldesa ha dicho que se va a seguir trabajando y "alzando la voz" ante todas las administraciones competentes para "cuestionar lo que está pasando con el trasvase Tajo-Segura, que incide negativamente en el río y en la ciudad", así como los vertidos contaminados que llegan a Toledo desde otras comunidades autónomas.

"La ciudad de Toledo ya ha hecho un esfuerzo enorme", ha afirmado la alcaldesa, al tiempo que ha aseverado que Toledo necesita su río limpio, ya que el Tajo "también es patrimonio medioambiental" porque, en palabras de Tolón, "Toledo no se conoce sin el río Tajo y el río Tajo no se conoce sin la ciudad de Toledo".