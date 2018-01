Lastra cree que sería un gran error "político e intelectual" cuestionar el fenómeno metropolitano

24/01/2018 - 13:41

El consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, ha manifestado este miércoles que "no es posible cuestionar el fenómeno metropolitano porque sería un grandísimo error político e intelectual".

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero ha comparecido en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno en el que el Ejecutivo ha analizado la situación actual respecto al proyecto del Área Central Metropolitana, que ha indicado que no se trata sólo de "un proyecto de Gobierno, sino que en el mismo participan también la Universidad, el conocimiento y técnicos especialistas".

Lastra ha indicado que estamos en un primer paso y por lo tanto no se puede hablar todavía de un calendario concreto. No obstante ha indicado que no habrá "un parón" en los trabajos y se comunicará públicamente y con toda transparencia las reuniones y pasos que se vayan dando.

En este sentido ha indicado que saben que hay disposición por parte de los Ayuntamientos implicados porque "ya han hablado con ellos y así se lo han comunicado". Ha manifestado además que todavía no procede hablar de cual será el órgano de gestión porque eso sería "empezar por l final".

"Estamos en el principio y el principio es poner de acuerdo a los agentes implicados, si va tener o no un órgano gestor y si se cuenta Sogepsa o no, eso será una consecuencia del procedimiento, pero eso será punto de llegada y no punto de partida y si hay condiciones para ello", ha manifestado Lastra, que ha insistido en que aún está por definir la naturaleza jurídica de ese Área Metropolitana.

Fernando Lastra ha aprovechado para hacer un llamamiento a todos los responsables políticos, económicos y sociales a vincularse a un proyecto tan importante para Asturias, incluido el PP.

Ha insistido en que "el fenómeno metropolitano no es exclusivo de Asturias, ni lo está inventando ahora el Gobierno del Principado" y ha reconocido que ya hay mucho trabajo hecho que sirve de apoyo teórico para lo que están diciendo y para el intento de ordenar el territorio. Por ello ahora lo que hay que hacer es darle naturaleza jurídica a esa realidad metropolitana.