Durán nombra a Pilar Vergara directora operativa de Canal Sur y a José Antonio del Saz director de antena de Televisión

24/01/2018 - 13:48

El director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha informado al consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) la dimisión presentada por Inés Alba como directora operativa de Canal Sur "por razones personales de salud" y de los ajustes que, en consecuencia, ha realizado dentro del equipo de dirección.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Según informa la RTVA en comunicado, Pilar Vergara, actual directora de Estrategias y Antena, pasa a ser la nueva directora operativa de Canal Sur, mientras que José Antonio del Saz, director de emisiones, asumirá la Dirección de Antena de Canal Sur Televisión.

Durán ha hecho público su agradecimiento a Inés Alba por su "destacada e importante aportación" a la gestión de la empresa durante la última década en distintos puestos directivos, así como por su "compromiso, colaboración y alto nivel de entrega y profesionalidad".

Alba, primera directora operativa de la nueva sociedad única de Canal Sur Radio y Televisión, agradece en su carta a Joaquín Durán la confianza delegada y lo "aprendido y compartido" con sus compañeros de la dirección y con los numerosos equipos de Canal Sur con los que ha trabajado en toda Andalucía.

"Mi voluntad siempre ha sido trabajar con entusiasmo, amor a nuestra tarea, respeto a todo el equipo y lealtad a la misión encomendada como servicio público, vital para una Andalucía fuerte, plural, diversa e igualitaria", subraya Alba en su misiva, donde aclara que ha tomado su decisión por razones personales, ya que "tan alta responsabilidad exige unas condiciones de trabajo y de vida que mi salud no me permite mantener con el ritmo y fuerza que he venido aplicando y que creo son necesarias". "Quedo por lo tanto a disposición de la dirección con el propósito de seguir siéndole útil a la organización", añade.

NUEVAS RESPONSABILIDADES.

Pilar Vergara, profesional de la RTVA desde su comienzo, ha desarrollado diversos puestos de responsabilidad como periodista y gestora, entre los que destaca la Dirección de Informativos de Canal Sur Televisión y la Dirección de Estrategias y Antena de Canal Sur Radio y Televisión. La Dirección Operativa, de la que se hace cargo a partir de ahora, tiene entre sus objetivos la transformación de Canal Sur en un nuevo modelo de empresa para la producción de contenidos multimedia.

José Antonio del Saz, también profesional de Canal Sur desde sus orígenes y responsable directivo de distintas áreas en la empresa, se ocupará de la Dirección de Antena de Canal Sur.