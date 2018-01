La llegada de turistas por el AVE y el Aeropuerto duplicará la demanda de plazas hoteleras en la Región en 5 años

24/01/2018 - 13:49

La Comunidad invierte un millón de euros en el desarrollo de 200 acciones de promoción que atraerán a más de 87.000 turistas

MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)

La puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de la Región y la llegada de la Alta Velocidad (AVE) van a duplicar la demanda de plazas hoteleras en la Comunidad de Murcia en los próximos cinco años, con lo que se pasará de las 20.000 plazas actuales a 40.000 en sólo un lustro, según las previsiones del consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán.

Actualmente, Celdrán ha señalado que la tasa de la oferta hotelera en la Región crece al 10 por ciento, y es necesario mantener esa tasa en los próximos años para absorber la llegada de turistas nacionales e internacionales que conllevarán el AVE y el aeropuerto. La previsión del Gobierno regional es que la Comunidad llegue a duplicar su oferta de plazas hoteleras en un plazo de cinco años.

Así lo ha hecho saber Celdrán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha anunciado que el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, destinará este año un millón de euros para el desarrollo de acciones de mercadotecnia sobre los productos turísticos de la Región, una inversión que permitirá la planificación y ejecución de más de 200 acciones de comercialización y promoción que atraerán a más de 87.700 nuevos turistas a la Región.

En este sentido, Celdrán ha anunciado la planificación y ejecución para este año de 13 lotes dirigidos a operadores turísticos que comprenden las distintas acciones distribuidas en 14 países que suman una población de más de 550 millones de habitantes.

Los nuevos lotes están dirigidos a operadores turísticos con contratación directa, con venta 'online' o con venta a través de agencias y su ejecución fue abordada en la reciente celebración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2018, en reuniones con los ganadores de estos lotes de productos especializados, por ejemplo, en el producto de sol y playa, para comercializar y desestacionalizar el destino Mar Menor, centrados en la oferta cultural y orientados tanto al mercado nacional como al internacional, fundamentalmente al británico, alemán, escandinavo y a los países del Benelux.

Celdrán ha explicado que, para evaluar el impacto económico de las acciones que se van a desarrollar este año, "debemos tener en cuenta que la estimación de incremento de turistas es de 87.727, de los que el 74,61 por ciento serían viajeros nacionales y el 25,39 por ciento, internacionales", y ha afirmado que estas inversiones del Gobierno regional permitirán posicionar la Costa Cálida en la mente del público objetivo y los agentes y continuar los trabajos para la desestacionalización de la demanda turística.

En este sentido, los datos que maneja el Instituto de Turismo de la Región "indican que vamos por el camino correcto", puesto que los meses de verano concentraron el 42,6 por ciento de las llegadas de 2017, con una reducción de la estacionalidad en un punto, "como resultado de las políticas puestas en marcha por el Gobierno de López Miras", ha indicado el consejero, y ha anunciado que "la estacionalidad continuará bajando, ya que calculamos que el 41,29 por ciento del incremento de turistas sería para la temporada baja".

Los contratos de mercadotecnia van a posibilitar un incremento de facturación directa de las empresas del sector de más de cinco millones de euros solo con la reservas en establecimientos hosteleros, aunque el impacto económico indirecto es muy superior, puesto que si se tienen en cuenta las variables de estancia media y gasto medio por día y turista, el millón de euros invertido por el Gobierno regional para atraer a más de 87.000 nuevos turistas que se gastarán en la Región 38 millones.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de un millón de euros para sacar a licitación otros nuevos 12 lotes dirigidos a operadores turísticos que se desarrollarán en 2019 y que también fueron abordados en la reuniones que mantuvieron los técnicos del Instituto de Turismo con los distintos operadores en la última edición de Fitur.

BALANCE FITUR

Celdrán también ha realizado un balance de la participación de la Región en Fitur 2018, durante la que se han celebrado 300 reuniones y contactos con inversores y operadores para posicionar la Región como destino de calidad y consolidar la apertura a mercados de gran crecimiento para la Región de Murcia como el centroeuropeo y el nórdico.

Desde el Gobierno regional se ha trabajado en potenciar la oferta de la Costa Cálida y el Mar Menor, a través de colaboraciones con operadores que trabajan en la oferta de sol y playa para vincularla con la gastronomía, la cultura y los deportes náuticos y el buceo. Asimismo, se ultimaron los acuerdos de las operativas para la visibilidad de la Región como destino activo y de naturaleza en Alemania, Reino Unido y Holanda y que fomentarán el turismo deportivo en sus tres vertientes: eventos, 'stages' y golf.

Celdrán ha afirmado que "el balance sin duda es positivo, como positiva es la evolución del sector turístico en la economía regional, y es que 2017 ha sido un año de récord en el que la mayoría de los indicadores superan ya las cifras anteriores a la crisis económica y consolidan al turismo como un pilar fundamental de la economía regional y un polo de atracción de inversores, animados también por la apertura del aeropuerto y la llegada del AVE".

Según los últimos datos de los que se dispone, el sector alcanzó el 11,2 por ciento del PIB regional y se afianzó como una importante fuente de generación de riqueza y empleo. Tras 54 meses consecutivos de creación de nuevos puestos de trabajo, la Región ha alcanzado su mejor registro en afiliación a la Seguridad Social, con una media de 50.814 afiliados, un 5,1 por ciento más que el año anterior, porcentaje superior a la media nacional y a la del conjunto de actividades de la economía regional.

También se batió en 2017 un nuevo récord en la llegada de turistas. Los datos acumulados hablan de 1.593.415 viajeros, un 7,6 por ciento más que el año anterior, tres puntos por encima del crecimiento nacional. Los turistas españoles crecieron el triple de la media y, en el caso de los internacionales, se alcanzó el registro más elevado de la historia, con un gasto extranjero que alcanzó los 975 millones.

Aunque todos los productos han experimentado crecimientos, los más destacados han sido en el turismo rural, activo y de naturaleza, que creció un 27,4 por ciento en el último año (el triple que la media nacional) y en el turismo de cruceros, ya que la Región recibió un total de 147 cruceros con 232.000 pasajeros, lo que supone un incremento del 23,3 por ciento.

Al ser preguntado por el Año Jubilar, Celdrán ha destacado que el número de peregrinos es el que se contabiliza a través de la llegada a la Basílica, es decir, los que ganan el 'jubileo', y que superan los 500.000.

No obstante, ha recordado que no es sólo un proyecto de Caravaca de la Cruz, sino que se han desarrollado muchas actividades de todo tipo en toda la Región relacionados con el Año Jubilar en los que han participado dos millones de visitantes y participantes, pero no necesariamente "turistas nacionales e internacionales".

Celdrán ha avanzado que "como retos de futuro, desde el Gobierno regional redoblaremos esfuerzos para consolidar la fortaleza de un sector estratégico que es una importante fuente de generación de riqueza y empleo y trataremos de superar el cambio de modelo y la desestacionalización".

Asimismo, se ampliarán los acuerdos con los turoperadores a fin de consolidar la oferta multiproducto, cada vez menos dependiente del sol y playa, y se ofrecerán facilidades que promuevan la atracción de inversiones, en búsqueda de nuevas líneas de financiación que ayuden a modernizar y revitalizar los núcleos vacacionales y su planta hotelera.