El psoe exige explicaciones a rajoy porque "no es creíble" que no supiera lo reconocido por costa

24/01/2018 - 13:46

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, exigió este miércoles explicaciones al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "no es creíble" que la dirección del PP no supiera lo reconocido por Ricardo Costa ante el juez sobre la financiación con "dinero negro" del partido en la Comunidad Valenciana.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Robles subrayó que la declaración de Costa ante el tribunal que juzga la trama 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana "nos ha dejado a todos conmocionados" y lo que ha contado es "un escándalo".

Con independencia de lo que decidan los tribunales en el ámbito judicial, aseguró, en el político esas declaraciones son "de una gravedad tan extrema" que señalan a la dirección nacional del PP, ya que en un partido "tan presidencialista no es creíble" que algo así, en un territorio que además era "uno de los principales apoyos" de Mariano Rajoy, no fuera conocido por los máximos responsables.

El PSOE considera que los ciudadanos en general, y los militantes del PP en particular, exigen "declaraciones claras, transparencia", y no estar cada día pendientes de las declaraciones de personas inmersas en casos de corrupción con un "lastre de duda, de sospecha".

"Ya no basta salir en plasma" ni decir que no sabía si el expresidente de la Comunidad Valenciana era "militante o no" del PP, dijo Robles. "Me sorprendería enormemente", añadió, que tras las declaraciones de Costa el presidente del Gobierno "metiera la cabeza debajo del ala". "Que no se excuse, por favor, en las togas", le pidió.

Sin embargo, Margarita Robles no aclaró si el PSOE pedirá la comparecencia de Rajoy en el Pleno del Congreso de los Diputados o pedirá acelerar su comparecencia en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, prevista en principio para el final de los trabajos. Aseguró que los socialistas van a esperar a ver qué hace el presidente para tomar decisiones.

