Cambia ve a Gamarra "inmóvil" en políticas de empleo y pide destinar el superávit municipal a "crear empleo de calidad"

24/01/2018 - 13:59

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha criticado este miércoles que el equipo de Gobierno municipal del PP, encabezado por la alcaldesa Cuca Gamarra, está "absolutamente inmóvil" en materia de políticas de empleo, y, por contra, ha pedido destinar "los 7 u 8 millones que hay de superávit" para "crear empleo de calidad" en la capital riojana.

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado Peña en una rueda de prensa en la que ha señalado que "en los últimos días, se han ido conociendo una serie de datos que nos han dejado perplejos, no solo por las cifras en sí, sino porque, pese a su gravedad, tanto desde el Ayuntamiento de Logroño como desde el Gobierno de La Rioja, el PP no está haciendo nada".

Entre estos datos, ha comentado que "los salarios riojanos son los segundos más bajos del país, solo por delante de los de Extremadura; o que los trabajadores riojanos han visto sus sueldos bajar un 0,2 por ciento el año pasado, mientras que los de los directivos, por el contrario, han subido un 2,72 por ciento".

Algo que, a su juicio, es "consecuencia directa de las reformas laborales que, primero, hizo el PSOE, pero, sobre todo, de las que ha hecho el PP, con un despido que ha quedado prácticamente gratuito y con cada vez más desigualdad y precariedad".

"No se ha logrado el objetivo de estas reformas", ha afirmado Peña, quien ha lamentado que "cierres como los de Altadis o Unipapel nos muestran un tejido productivo desmantelado, hasta ser casi inexistente en la región".

A ello ha sumado que "casi la mitad de los contratos firmados en 2017, en torno a unos 8.000, fue por un mes o menos", con un 14 por ciento de las contrataciones "nada más por un día", frente aun 7 por ciento de contratación indefinida, de modo que "los contratos de un día doblan a los indefinidos".

"Así -ha añadido- se pone de manifiesto el maquillaje de las cifras del paro que está haciendo el PP, no se está creando empleo, se está desguazando el empleo que ya existe. Mientras, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño no ha hecho absolutamente nada ante esta situación, y, no solo eso, sino que se han negado a las reformas que hemos propuesto para mejorar este aspecto".

Entre sus planteamientos, Peña ha recordado la craeción de un plan de empleo público, la puesta en marcha de una oficina para el retorno de los jóvenes emigrados, la potenciación de sinergias industriales para la economía circular, el fomento del sector agrícola o la apuesta por el empleo 'verde', entre otras, "propuestas todas ellas que permitirían un sistema más justo".

"Pero el PP está absolutamente inmóvil en materia laboral", ha lamentado el portavoz de Cambia, quien ha considerado fundamental "destinar los 7 u 8 millones que dicen que hay de superávit en Logroño a políticas con la que se cree empleo de calidad, mediante un plan de empleo con los agentes sociales o la colaboración con la UR para potenciar una I+D+i real".

Especial hincapié ha hecho en la "dramática situación de los 10.000 jóvenes que se han tenido que ir en los últimos 10 años, un tema que afecta a la capacidad productiva y reproductiva de la ciudad", en la que, como ha recordado, en un año ha bajado la población activa en 400 personas, "unas 1.230 menos desde que Gamarra es alcaldesa", y con 26.800 menos por debajo de los 35 años en toda la comunidad desde 2006.

"Son datos gravísimos", ha sentenciado Peña, quien ha ofrecido, además, los datos de Oxfam Intermón "sobre la supuesta recuperación económica, según los que solo un 10 por ciento de la población concentra más riqueza que el 90 por ciento restante, la recuperación favorece cuatro veces más a los ricos que a los pobres".

Ha subrayado que "los salarios más bajos han bajado un 15,2 por ciento, curiosamente en la misma medida en la que han subido los salarios más altos, también un 15,2 por ciento", y que "hasta un 20 por ciento de los trabajadores riojanos están en el umbral de la pobreza". "Ya ni tener un trabajo garantiza no ser pobre. ¿Y que hace mientras Cuca Gamarra? Nada, es muy bonito hacerse la foto mientras la realidad golpea a los logroñeses, que necesitan soluciones", ha finalizado.